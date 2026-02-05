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Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт

9 Отзывы
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Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 1
Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 2
Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 3
Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 4
Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 5
Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 6
Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 7
Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 8
Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 9
Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
87
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 1
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 2
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 3
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 4
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 5
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 6
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 7
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 8
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 9
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 193334
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х32х30
Вес, кг.
10.6

Описание товара Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт

Легкая и удобная конструкция позволяет быстро и без лишних усилий проводить уборку дома. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт

Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и мощьный пылесос. Работает тихо, всасывает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
по первому впечатлению добротный аппарат, посмотрим как покажет себя в дальнейшем.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Олеся И.

Достоинства:


Комментарий:
все понравилось сделано во Вьетнаме , пылесосит отлично , сто ещё надо !
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Леонид К.

Достоинства:


Комментарий:
мощный,но немного проводкой фонит,надеюсь притрётся
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, упакован хорошо. Проверил в пункте выдачи. Отличный пылесос, надеюсь проработает, как и прежний кучу лет. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакованный товар. Документы в комплекте. Две крупные щетки и одна для узких мест. Смотка шнура работает хорошо только дизайнерское решение механизма не самое удачное как кажется. Сами детали, узлы, пазы, защёлки, крепления пластиковые, что конечно не самое прочное, но вес пылесоса при этом незначительный. Контейнер вроде бы не пылит в смежные камеры, оставляя пыль только в самом пылесборнике. Выкидывать удобно. Шум на большей мощности приемлемый, регулятор мощности позволяет настраивать, что тоже удобно. Шланг очень добротный с хорошим углом наклона и поворота. Надежда на вьетнамскую сборку.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление отличное, мощненький, удобный, щетки отличные, шнур длинный, пока всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление отличное, всё супер. специально выбирала данную модель взамен своего такого же. Уже 12 лет пользуюсь, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный, сосёт как не в себя, есть регулировка. Рекомендую.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Легкая и удобная конструкция позволяет быстро и без лишних усилий проводить уборку дома. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и мощьный пылесос. Работает тихо, всасывает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
по первому впечатлению добротный аппарат, посмотрим как покажет себя в дальнейшем.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Олеся И.

Достоинства:


Комментарий:
все понравилось сделано во Вьетнаме , пылесосит отлично , сто ещё надо !
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Леонид К.

Достоинства:


Комментарий:
мощный,но немного проводкой фонит,надеюсь притрётся
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, упакован хорошо. Проверил в пункте выдачи. Отличный пылесос, надеюсь проработает, как и прежний кучу лет. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакованный товар. Документы в комплекте. Две крупные щетки и одна для узких мест. Смотка шнура работает хорошо только дизайнерское решение механизма не самое удачное как кажется. Сами детали, узлы, пазы, защёлки, крепления пластиковые, что конечно не самое прочное, но вес пылесоса при этом незначительный. Контейнер вроде бы не пылит в смежные камеры, оставляя пыль только в самом пылесборнике. Выкидывать удобно. Шум на большей мощности приемлемый, регулятор мощности позволяет настраивать, что тоже удобно. Шланг очень добротный с хорошим углом наклона и поворота. Надежда на вьетнамскую сборку.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление отличное, мощненький, удобный, щетки отличные, шнур длинный, пока всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление отличное, всё супер. специально выбирала данную модель взамен своего такого же. Уже 12 лет пользуюсь, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный, сосёт как не в себя, есть регулировка. Рекомендую.


Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV, 1800 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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