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Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный

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Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 1
Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 2
Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 3
Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 4
Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 5
Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 6
Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 7
Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 8
Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 9
Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, гибкий шланг, документация, комплект насадок, телескопическая трубка, упаковка
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3.5 л
Уровень шума, дБ
76
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 1
  • Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 2
  • Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 3
  • Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 4
  • Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 5
  • Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 6
  • Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 7
  • Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 8
  • Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 9
  • Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703929
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, гибкий шланг, документация, комплект насадок, телескопическая трубка, упаковка
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
76
Функции и особенности
вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х36х34
Вес, кг.
9.1

Описание товара Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный

Главным достоинством пылесоса Vitek VT-1833 является использование контейнера с аквафильтром для очистки воздуха. Такой элемент позволяет производить уборку вашего дома в соответствии с актуальными стандартами очистки помещений. Данный пылесос способен работать на максимальной мощности 1800 Вт. При этом мощность всасывания характеризуется очень высоким показателем в 400 Вт, что делает уборку даже сильно запыленных помещений комфортной и быстрой. Длинный сетевой шнур и средние габариты придают устройству мобильности, благодаря которой уборка в труднодоступных местах становится легкой. Объем пылесборника – 3.5 л, простота конструкции позволяет легко очистить его от грязи. Контейнер с аквафильтром пропускает через себя запыленный воздух, после чего частицы пыли оседают в воде. В комплекте устройства содержатся две насадки и турбощетка, которая пригодится для очистки различных загрязненных поверхностей.

Отзывы о товаре Пылесос Vitek VT-1833 PR 1800Вт жемчужный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, гибкий шланг, документация, комплект насадок, телескопическая трубка, упаковка
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
76
Функции и особенности
вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1800
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Главным достоинством пылесоса Vitek VT-1833 является использование контейнера с аквафильтром для очистки воздуха. Такой элемент позволяет производить уборку вашего дома в соответствии с актуальными стандартами очистки помещений. Данный пылесос способен работать на максимальной мощности 1800 Вт. При этом мощность всасывания характеризуется очень высоким показателем в 400 Вт, что делает уборку даже сильно запыленных помещений комфортной и быстрой. Длинный сетевой шнур и средние габариты придают устройству мобильности, благодаря которой уборка в труднодоступных местах становится легкой. Объем пылесборника – 3.5 л, простота конструкции позволяет легко очистить его от грязи. Контейнер с аквафильтром пропускает через себя запыленный воздух, после чего частицы пыли оседают в воде. В комплекте устройства содержатся две насадки и турбощетка, которая пригодится для очистки различных загрязненных поверхностей.
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Доставка
Отзывы


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