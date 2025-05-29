Пылесос Samsung VCC885HH3P
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
турбо щётка в комплекте, фильтр тонкой очистки, ЩЕТКА PET BRUSH
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
430
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб.
В наличии
Код товара: 203388
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 360 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
насадки пол/ковер, щелевая, для уборки пыли, для мебели
Тип уборки
сухая
Комплектация
турбо щётка в комплекте, фильтр тонкой очистки, ЩЕТКА PET BRUSH
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
фильтр HEPA 13, двухкамерный дизайн контейнера
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
430
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х27
Вес, кг.
10.2
Описание товара Пылесос Samsung VCC885HH3P
Безмешковый пылесос Samsung с повышенной мощностью всасывания 430 Вт. обеспечивает исключительную чистоту уборки.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с контейнером
Теги товара: мощные, для сухой уборки, без мешка, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
насадки пол/ковер, щелевая, для уборки пыли, для мебели
Тип уборки
сухая
Комплектация
турбо щётка в комплекте, фильтр тонкой очистки, ЩЕТКА PET BRUSH
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
фильтр HEPA 13, двухкамерный дизайн контейнера
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
430
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Китай
Безмешковый пылесос Samsung с повышенной мощностью всасывания 430 Вт. обеспечивает исключительную чистоту уборки.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с контейнером
Теги товара: мощные, для сухой уборки, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с контейнером
Теги товара: мощные, для сухой уборки, без мешка, с регулировкой мощности
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работает уже второй месяц. убираем с его помощью трёхкомнатную квартиру. единственный минус- тяжеловат. всё остальное супер
Достоинства:
Комментарий:
впечатление хорошее. заказ пришёл быстро, Все упаковано отлично. Немного поломали голову, как вставить батарейки. Инструкции не было. Всё работает, подключили. Просто зверь. Если палас не прибыт к толу, стянет с места Сняла одну звезду за то,что скорости не регулируются вручную. А ручке три скорости. Первая - очень слабая, вторая - уже сильная. Третью даже не пробовала. добавляю. очень хорошо,что скорости на ручке. Но ооочень тяжёлый пылесос и трубки. переносить не удобно. но берет он свои звёзды мощностью.
Достоинства:
Комментарий:
машина- зверь! собирает даже песок
Достоинства:
Комментарий:
Удивительный пылесос, хорошо работает. На ручке шланга есть управление включением - выключением через беспроводной интерфейс (от батареек) как на мышке 2.4Ггц
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос просто космос Дистанционное управление через пульт на рукояти Это великолепно В старом пылесосе через шланг шёл провод управления, провод перегрелся и шланг поправился А в этом пылесосе действительно инжинеры придумали гениальную идею Не надо нагибаться выключить, включить всё управление на рукояти
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, ковёр не оторвать сосёт хорошо, жене очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
это авансом стоит упакованный потому как это машина жëнушки. мнена ней не гонять она скажет добавлю еë впечатления
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос качественный и очень мощный. рекомендую хорошим людям.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший, с тремя режимами всасывания. Но за такие деньги могли бы сделать заявленную комплектацию.Вместо турбо-щётки нам пришла обычная щётка, как от пылесоса за полторы тысячи. Обидно очень.
Достоинства:
Комментарий:
пылесос огонь. работает очень хорошо. всасывание сильное.
Достоинства:
Комментарий:
отличный классный пылесос маме на юбилей понравился аж поднимает
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, оригинал, доволен!!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный. Доставка пришла за 2 дня до назначенной даты. Быстро удобно. Спасибо вам большое. Пылик зверь.
Достоинства:
Комментарий:
здравствуйте. присоединяюсь к ранее опубликованным отзывам. пылесос сделан добротно. мощный! но!!! с режимами не удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Качество - как в давние времена, просто отличное.
Достоинства:
Комментарий:
я очень довольна покупкой. сделала себе подарок на д.р. ))) всасывает шикарно, щетки превосходно собирают шерсть. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественная техника. Пришло за 3 дня. Мы полностью довольны. Даже батарейку прикрепил продавец!
Достоинства:
Комментарий:
Мощный классный пылесос, брал в подарок Матери, но к сожалению не подошел он ей.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос. маневренный, лёгкий, шнур эластичный, не шумный!
Достоинства:
Комментарий:
Это не пылесос, а Зверь! Высасывает не только пыль, а ещё и пытается сожрать паркет и побелку с потолка у соседей снизу. Отличный, не то слово! Шумноват, но для меня это не главное! До этого был Дайсон, но по сравнению со Зверем, детская швабра!
Пылесос Samsung VCC885HH3P - купить по цене 9360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC885HH3P
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работает уже второй месяц. убираем с его помощью трёхкомнатную квартиру. единственный минус- тяжеловат. всё остальное супер
Достоинства:
Комментарий:
впечатление хорошее. заказ пришёл быстро, Все упаковано отлично. Немного поломали голову, как вставить батарейки. Инструкции не было. Всё работает, подключили. Просто зверь. Если палас не прибыт к толу, стянет с места Сняла одну звезду за то,что скорости не регулируются вручную. А ручке три скорости. Первая - очень слабая, вторая - уже сильная. Третью даже не пробовала. добавляю. очень хорошо,что скорости на ручке. Но ооочень тяжёлый пылесос и трубки. переносить не удобно. но берет он свои звёзды мощностью.
Достоинства:
Комментарий:
машина- зверь! собирает даже песок
Достоинства:
Комментарий:
Удивительный пылесос, хорошо работает. На ручке шланга есть управление включением - выключением через беспроводной интерфейс (от батареек) как на мышке 2.4Ггц
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос просто космос Дистанционное управление через пульт на рукояти Это великолепно В старом пылесосе через шланг шёл провод управления, провод перегрелся и шланг поправился А в этом пылесосе действительно инжинеры придумали гениальную идею Не надо нагибаться выключить, включить всё управление на рукояти
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, ковёр не оторвать сосёт хорошо, жене очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
это авансом стоит упакованный потому как это машина жëнушки. мнена ней не гонять она скажет добавлю еë впечатления
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос качественный и очень мощный. рекомендую хорошим людям.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший, с тремя режимами всасывания. Но за такие деньги могли бы сделать заявленную комплектацию.Вместо турбо-щётки нам пришла обычная щётка, как от пылесоса за полторы тысячи. Обидно очень.
Достоинства:
Комментарий:
пылесос огонь. работает очень хорошо. всасывание сильное.
Достоинства:
Комментарий:
отличный классный пылесос маме на юбилей понравился аж поднимает
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, оригинал, доволен!!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный. Доставка пришла за 2 дня до назначенной даты. Быстро удобно. Спасибо вам большое. Пылик зверь.
Достоинства:
Комментарий:
здравствуйте. присоединяюсь к ранее опубликованным отзывам. пылесос сделан добротно. мощный! но!!! с режимами не удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Качество - как в давние времена, просто отличное.
Достоинства:
Комментарий:
я очень довольна покупкой. сделала себе подарок на д.р. ))) всасывает шикарно, щетки превосходно собирают шерсть. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественная техника. Пришло за 3 дня. Мы полностью довольны. Даже батарейку прикрепил продавец!
Достоинства:
Комментарий:
Мощный классный пылесос, брал в подарок Матери, но к сожалению не подошел он ей.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос. маневренный, лёгкий, шнур эластичный, не шумный!
Достоинства:
Комментарий:
Это не пылесос, а Зверь! Высасывает не только пыль, а ещё и пытается сожрать паркет и побелку с потолка у соседей снизу. Отличный, не то слово! Шумноват, но для меня это не главное! До этого был Дайсон, но по сравнению со Зверем, детская швабра!