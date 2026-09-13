Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный
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Характеристики
Описание товара Пылесос Bosch BGLS2BA2 Serie 2 с мешком для сбора пыли, 600Вт, черный
Пылесос BOSCH BGLS2BA2 — идеальное решение для современных хозяек, стремящихся к чистоте и уюту в своем доме. С мощностью в 600 Вт и пылесборником на 3.5 литра, он легко справляется с любыми загрязнениями, обеспечивая безупречную чистоту в каждом уголке вашего жилища. Уникальные особенности: Телескопическая труба позволяет регулировать длину в зависимости от ваших потребностей и роста, что делает уборку максимально комфортной и эффективной. Регулировка мощности на корпусе обеспечивает возможность адаптировать силу всасывания в зависимости от типа поверхности — от ковров до твердых полов. Автоматическое сматывание шнура — забудьте о запутанных проводах! С помощью одного нажатия кнопки, шнур аккуратно убирается в корпус, экономя ваше время и усилия. Фильтр тонкой очистки EPA E12 гарантирует, что даже самые мелкие частицы пыли останутся в пылесборнике, создавая в вашем доме здоровую атмосферу. С радиусом действия в 8 метров и длиной сетевого шнура в 5 метров, BOSCH BGLS2BA2 обеспечивает отличную мобильность и свободу перемещения. Вы сможете легко и быстро убрать любую комнату, не меняя розетки. А уровень шума в 80 дБ — это разумный компромисс между мощностью и комфортом.
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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