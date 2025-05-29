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Пылесос Samsung SC-18M31A0HP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Samsung SC-18M31A0HP

30 Отзывы
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Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 1
Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 2
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Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 4
Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 5
Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 6
Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 7
Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 8
Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 9
Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
87
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 1
  • Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 2
  • Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 3
  • Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 4
  • Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 5
  • Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 6
  • Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 7
  • Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 8
  • Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 9
  • Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 193338
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Samsung SC-18M31A0HP
7 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х33х30
Вес, кг.
10.6

Описание товара Пылесос Samsung SC-18M31A0HP

Легкая и удобная конструкция позволяет быстро и без лишних усилий проводить уборку дома. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung SC-18M31A0HP

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший, купили на обмен старого.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
идеальный пылесос советую всем
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Радик Х.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос, всё работает,жене понравился
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший, оригинальный
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Иван Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос ,мощный. удобно,что переключение на ручке
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Михаил.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос, мощность хорошая, лоток удобный. Из минусов шнур плохо затягивает, сильно вертлявая насадка, запах пластмассы при работе, надеюсь со временем запах уйдет.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Самсунг всегда лучшие пылесосы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Людмила

Достоинства:


Комментарий:
качество работы пылесоса отличное !
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный. Управление на рукоятке. Сборка очень качественная. В зависимости от выбираемой мощности уровень шума меняется соответственно. На низкой мощности засасывает хорошо, а шума нет почти. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано отлично, доехало все целое. Пылесос - ракета! добавить больше нечего. От линолеума с усилием отлипает на максимальном режиме. Жена довольна, кошку найти третий день не можем)
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос получили целый,цвет очень красивый,пока работает достойно.Очень довольны!!!
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Шайтан машина)) после вертикального который типа убирает этот просто чудо. На фото результат с «чистого» ковра
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
рома С.

Достоинства:


Комментарий:
засосал помаду жены, помада стоит дороже этого Самсунга. помогите что мне теперь делать
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Яна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос...хорошее качество пластика...
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Надежда Р.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился. Мощный. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос бомба!!! Очень мощный, я думала ламинат с корнем вырвет, пришлось убавлять мощность. Очень удобно что регулировка мощности на ручке, не нужно наклоняться. Очень удобный контейнер для сбора пыли, все легко собирается и разбирается. Я очень довольна и цвет очень красивый.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо. все в полном комплекте. как только собрал, эарустил в работу )) справился с ней хорошо. главное чтобы работал долго ) покупкой доволег
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Плотникова А.

Достоинства:


Комментарий:
вообще очень классный пылесос, очень мощный, есть три режима всасывания (на ручке). очень удобный в управление на ручке. 100% рекомендуем. очень долго выбирали какой выбрать, но по совету друзей выбрали данную модель о чем ни капли не жалеем
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Рифат Ж.

Достоинства:


Комментарий:
+Мощный +Лёгкий +Управление на ручке -щетка Щётка в сравнении с другим брендом недоработанная, на линолеуме при максимальной и средней мощности слишком присасывается, из за чего легко перемещать щётку невозможно, только на минимальной мощности, но на минимальной плохо собирает мусор. Воткнули щётку от другого пылесоса, все ок, благо подходит отверстие )
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
удобный ,в дыбе не встает как некоторые
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос, был похожий этой фирмы отработал 5 лет при практически ежедневном использовании с деткой :))С деткой год за два)) Спасибо всё целое упаковка не подкачала.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос, брал маме взамен советского, управление на ручке, удобная банка для мусора, мама довольна. пыль сосет с линолеума через ковер!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос зверь,даже на минимум оборотов поднимает палас. А на максимум линолеум от пола поднимает!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос, муж пылесосит каждый день. Сбылась его мечта
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный,пользу юсь этой моделью уже много лет.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление супер пылесос. Купил взамен старому, тоже был самсунг. Мощность всасывания на 10 баллов из 5 , шнур 6 метров,прост в сборке очистке. Советую! Посмотрим на сколько его хватит)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Эльбрус М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер.Мощность всасывания впечатляет.На максимальном к ковру всасывается.Управление на ручке очень удобно.Батарейки в комплекте.Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Инесса Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос бомба! Покупала такой же в 2012 году, до сих пор служит. Надеюсь и этот прослужит лет 10-15. Очень удобен в использовании, на ручке пульт управления, что делает работу приятной. Качество соответствует! Покупала два пылесоса Горенье и Самсунг бюджетные в пределах 6000 руб, небо и земля. Легкие, комплектация дешевая, как игрушки одноразовые....



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Легкая и удобная конструкция позволяет быстро и без лишних усилий проводить уборку дома. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший, купили на обмен старого.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
идеальный пылесос советую всем
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Радик Х.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос, всё работает,жене понравился
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший, оригинальный
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Иван Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос ,мощный. удобно,что переключение на ручке
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Михаил.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос, мощность хорошая, лоток удобный. Из минусов шнур плохо затягивает, сильно вертлявая насадка, запах пластмассы при работе, надеюсь со временем запах уйдет.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Самсунг всегда лучшие пылесосы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Людмила

Достоинства:


Комментарий:
качество работы пылесоса отличное !
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный. Управление на рукоятке. Сборка очень качественная. В зависимости от выбираемой мощности уровень шума меняется соответственно. На низкой мощности засасывает хорошо, а шума нет почти. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано отлично, доехало все целое. Пылесос - ракета! добавить больше нечего. От линолеума с усилием отлипает на максимальном режиме. Жена довольна, кошку найти третий день не можем)
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос получили целый,цвет очень красивый,пока работает достойно.Очень довольны!!!
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Шайтан машина)) после вертикального который типа убирает этот просто чудо. На фото результат с «чистого» ковра
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
рома С.

Достоинства:


Комментарий:
засосал помаду жены, помада стоит дороже этого Самсунга. помогите что мне теперь делать
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Яна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос...хорошее качество пластика...
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Надежда Р.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился. Мощный. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос бомба!!! Очень мощный, я думала ламинат с корнем вырвет, пришлось убавлять мощность. Очень удобно что регулировка мощности на ручке, не нужно наклоняться. Очень удобный контейнер для сбора пыли, все легко собирается и разбирается. Я очень довольна и цвет очень красивый.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо. все в полном комплекте. как только собрал, эарустил в работу )) справился с ней хорошо. главное чтобы работал долго ) покупкой доволег
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Плотникова А.

Достоинства:


Комментарий:
вообще очень классный пылесос, очень мощный, есть три режима всасывания (на ручке). очень удобный в управление на ручке. 100% рекомендуем. очень долго выбирали какой выбрать, но по совету друзей выбрали данную модель о чем ни капли не жалеем
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Рифат Ж.

Достоинства:


Комментарий:
+Мощный +Лёгкий +Управление на ручке -щетка Щётка в сравнении с другим брендом недоработанная, на линолеуме при максимальной и средней мощности слишком присасывается, из за чего легко перемещать щётку невозможно, только на минимальной мощности, но на минимальной плохо собирает мусор. Воткнули щётку от другого пылесоса, все ок, благо подходит отверстие )
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
удобный ,в дыбе не встает как некоторые
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос, был похожий этой фирмы отработал 5 лет при практически ежедневном использовании с деткой :))С деткой год за два)) Спасибо всё целое упаковка не подкачала.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос, брал маме взамен советского, управление на ручке, удобная банка для мусора, мама довольна. пыль сосет с линолеума через ковер!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос зверь,даже на минимум оборотов поднимает палас. А на максимум линолеум от пола поднимает!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос, муж пылесосит каждый день. Сбылась его мечта
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный,пользу юсь этой моделью уже много лет.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление супер пылесос. Купил взамен старому, тоже был самсунг. Мощность всасывания на 10 баллов из 5 , шнур 6 метров,прост в сборке очистке. Советую! Посмотрим на сколько его хватит)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Эльбрус М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер.Мощность всасывания впечатляет.На максимальном к ковру всасывается.Управление на ручке очень удобно.Батарейки в комплекте.Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Инесса Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос бомба! Покупала такой же в 2012 году, до сих пор служит. Надеюсь и этот прослужит лет 10-15. Очень удобен в использовании, на ручке пульт управления, что делает работу приятной. Качество соответствует! Покупала два пылесоса Горенье и Самсунг бюджетные в пределах 6000 руб, небо и земля. Легкие, комплектация дешевая, как игрушки одноразовые....


Пылесос Samsung SC-18M31A0HP - стоимость товара 7450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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