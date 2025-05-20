Пылесос Samsung SC-18M21D0VG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
87
Мощность всасывания, Вт
380
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 500 руб.
В наличии
Код товара: 193335
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 500 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х33х31
Вес, кг.
7
Описание товара Пылесос Samsung SC-18M21D0VG
Легкая и удобная конструкция позволяет быстро и без лишних усилий проводить уборку дома. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером
Теги товара: для сухой уборки, без мешка, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 550 руб.2138 руб. в СплитПылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт...
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитПылесос Samsung VCC885HH3P
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитПылесос Samsung VCC885BH36 с контейнером для сбора пыли
-
В наличииЦена 8 770 руб.2193 руб. в СплитПылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M3...
-
В наличииЦена 9 330 руб.2333 руб. в СплитПылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитПылесос Samsung VC18M31C0HG/EV 1800Вт черный
-
В наличииЦена 9 630 руб.2408 руб. в СплитПылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный
-
В наличииЦена 10 020 руб.2505 руб. в СплитПылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный
-
В наличииЦена 10 110 руб.2528 руб. в СплитПылесос Samsung VCC885FH3P с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт...
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитПылесос Polaris PVC 2003Ri красный/серый
-
В наличииЦена 11 060 руб.2765 руб. в СплитПылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный
-
В наличииЦена 11 640 руб.2910 руб. в СплитПылесос Bosch BGC05A322 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, 7...
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Развернуть
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Легкая и удобная конструкция позволяет быстро и без лишних усилий проводить уборку дома. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером
Теги товара: для сухой уборки, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером
Теги товара: для сухой уборки, без мешка, с регулировкой мощности
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл к пылесосу как родной! Пылесос, даже, работать иначе стал - лучше!
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, Размеры чуть больше оригинального на пару миллиметров, если приложить усилие встаёт норм!
Достоинства:
Комментарий:
Всё классно. Подошло. Заменил старые на новые.
Достоинства:
Комментарий:
подошли для пылесоса Самсунг купленного 10 лет назад
Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - стоимость товара 8500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос Samsung SC-18M21D0VG
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл к пылесосу как родной! Пылесос, даже, работать иначе стал - лучше!
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, Размеры чуть больше оригинального на пару миллиметров, если приложить усилие встаёт норм!
Достоинства:
Комментарий:
Всё классно. Подошло. Заменил старые на новые.
Достоинства:
Комментарий:
подошли для пылесоса Самсунг купленного 10 лет назад