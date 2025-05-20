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Пылесос Samsung SC-18M21D0VG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Samsung SC-18M21D0VG

4 Отзывы
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Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 1
Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 2
Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 3
Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 4
Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 5
Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 6
Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 7
Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 8
Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 9
Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
87
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 1
  • Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 2
  • Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 3
  • Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 4
  • Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 5
  • Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 6
  • Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 7
  • Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 8
  • Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 9
  • Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 500 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 193335
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Samsung SC-18M21D0VG
8 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х33х31
Вес, кг.
7

Описание товара Пылесос Samsung SC-18M21D0VG

Легкая и удобная конструкция позволяет быстро и без лишних усилий проводить уборку дома. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung SC-18M21D0VG

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл к пылесосу как родной! Пылесос, даже, работать иначе стал - лучше!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Марсель И.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, Размеры чуть больше оригинального на пару миллиметров, если приложить усилие встаёт норм!
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Всё классно. Подошло. Заменил старые на новые.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
подошли для пылесоса Самсунг купленного 10 лет назад



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Развернуть
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Легкая и удобная конструкция позволяет быстро и без лишних усилий проводить уборку дома. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл к пылесосу как родной! Пылесос, даже, работать иначе стал - лучше!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Марсель И.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, Размеры чуть больше оригинального на пару миллиметров, если приложить усилие встаёт норм!
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Всё классно. Подошло. Заменил старые на новые.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
подошли для пылесоса Самсунг купленного 10 лет назад


Пылесос Samsung SC-18M21D0VG - стоимость товара 8500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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