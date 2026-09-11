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Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный

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Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 1
Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 2
Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 3
Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 4
Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 5
Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 6
Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 7
Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 8
Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 9
Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, аксесуары, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
87
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 1
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 2
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 3
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 4
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 5
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 6
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 7
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 8
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 9
  • Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583630
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
турбина Anti-Tangle, поворотная ручка Easy Grip, фильтр перед мотором, материал трубки - сталь, радиус зоны уборки 9 м
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, аксесуары, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х32х30
Вес, кг.
10.5

Описание товара Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный

Пылесос Samsung SC18M21D0VR в красном корпусе представляет собой поистине стильное устройство, обладающее приличной мощностью 1800 Вт. Модель предназначена для сухой уборки и использует в качестве пылесборника циклонный фильтр емкостью 1.5 л. Длина шнура достигает 6 м, что позволяет работать пылесосу в радиусе 9 м благодаря длине телескопической трубы всасывания. Использование турбины Anti-Tangle позволяет предотвратить наматывание шерсти, волос с пылью на фильтр для сохранения мощности всасывания, которая достигает 380 Вт. Samsung SC18M21D0VR не доставляет дискомфорта, поскольку уровень шума прибора составляет 87 дБ. Благодаря автоматическому сматыванию шнура в специальный отсек, что способствует удобству. Для эффективности очистки поверхности используется насадка для пола и ковров, а для мебели имеется турбощетка. Для регулирования мощности предусмотрен специальный регулятор на корпусе, поэтому пользователь может не нагибаться для переключения мощности.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VC18M21C0VR/EV 1800Вт красный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
турбина Anti-Tangle, поворотная ручка Easy Grip, фильтр перед мотором, материал трубки - сталь, радиус зоны уборки 9 м
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, аксесуары, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Samsung SC18M21D0VR в красном корпусе представляет собой поистине стильное устройство, обладающее приличной мощностью 1800 Вт. Модель предназначена для сухой уборки и использует в качестве пылесборника циклонный фильтр емкостью 1.5 л. Длина шнура достигает 6 м, что позволяет работать пылесосу в радиусе 9 м благодаря длине телескопической трубы всасывания. Использование турбины Anti-Tangle позволяет предотвратить наматывание шерсти, волос с пылью на фильтр для сохранения мощности всасывания, которая достигает 380 Вт. Samsung SC18M21D0VR не доставляет дискомфорта, поскольку уровень шума прибора составляет 87 дБ. Благодаря автоматическому сматыванию шнура в специальный отсек, что способствует удобству. Для эффективности очистки поверхности используется насадка для пола и ковров, а для мебели имеется турбощетка. Для регулирования мощности предусмотрен специальный регулятор на корпусе, поэтому пользователь может не нагибаться для переключения мощности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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