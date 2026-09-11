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Пылесос Samsung VCC885BH36 с контейнером для сбора пыли купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Samsung VCC885BH36 с контейнером для сбора пыли

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Пылесос Samsung VCC885BH36 - фото 1
Пылесос Samsung VCC885BH36 - фото 2
Пылесос Samsung VCC885BH36 - фото 3
Пылесос Samsung VCC885BH36 - фото 4
Пылесос Samsung VCC885BH36 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Samsung VCC885BH36 - фото 1
  • Пылесос Samsung VCC885BH36 - фото 2
  • Пылесос Samsung VCC885BH36 - фото 3
  • Пылесос Samsung VCC885BH36 - фото 4
  • Пылесос Samsung VCC885BH36 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572180
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Размеры в упаковке, см
58х33х31
Вес, кг.
7

Описание товара Пылесос Samsung VCC885BH36 с контейнером для сбора пыли

Безмешковый пылесос Samsung с повышенной мощностью всасывания 430 Вт. обеспечивает исключителную чистоту уборки. Щетка Samsung Silencio Force Brush обеспечивает максимальную силу всасывания благодаря оптимизации движения потока воздуха, проходящего через сопло. В результате на полу не остаётся пыли. Кроме того, мягкий бампер на корпусе пылесоса защищает мебель от царапин и повреждений, возникающих обычно при перемещении пылесоса по комнате. В отличие от обычных щеток с меховыми вставками, щетка Silencio Force Brush оснащена планками, покрытыми специальным материалом, к которым не пристаёт пыль.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC885BH36 с контейнером для сбора пыли




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Описание
Безмешковый пылесос Samsung с повышенной мощностью всасывания 430 Вт. обеспечивает исключителную чистоту уборки. Щетка Samsung Silencio Force Brush обеспечивает максимальную силу всасывания благодаря оптимизации движения потока воздуха, проходящего через сопло. В результате на полу не остаётся пыли. Кроме того, мягкий бампер на корпусе пылесоса защищает мебель от царапин и повреждений, возникающих обычно при перемещении пылесоса по комнате. В отличие от обычных щеток с меховыми вставками, щетка Silencio Force Brush оснащена планками, покрытыми специальным материалом, к которым не пристаёт пыль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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