Моющий пылесос Kitfort КТ-5213
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
влажная
Комплектация
насадка с ворсовой щеткой с крышкой всасывающего отверстия, насадка для гладких поверхностей со скребком
Цвет
черный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.7 л (емкость резервуара для чистой воды — 1.3 л)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708913
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип уборки
влажная
Комплектация
насадка с ворсовой щеткой с крышкой всасывающего отверстия, насадка для гладких поверхностей со скребком
Цвет
черный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.7 л (емкость резервуара для чистой воды — 1.3 л)
Регулятор мощности
нет
Потребляемая мощность, Вт
450
Длина сетевого шнура
4.5
Размеры в упаковке, см
42х41х28
Вес, кг.
6.3
Описание товара Моющий пылесос Kitfort КТ-5213
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
Теги товара: с контейнером, без мешка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитПылесос Samsung VC18M31C0HG/EV 1800Вт черный
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитПылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный
-
В наличииЦена 9 960 руб.2490 руб. в СплитПылесос Samsung VCC8835V37 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт...
-
В наличииЦена 10 370 руб.2593 руб. в СплитПылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный
-
В наличииЦена 10 490 руб.2623 руб. в СплитПылесос Samsung VCC885FH3P с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт...
-
В наличииЦена 10 920 руб.2730 руб. в СплитПылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный
-
В наличииЦена 13 630 руб.3408 руб. в СплитПылесос Karcher AD 4 Premium *EU-II 600Вт желтый
-
В наличииЦена 33 260 руб.8315 руб. в СплитПылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок...
Бренд
Тип уборки
влажная
Комплектация
насадка с ворсовой щеткой с крышкой всасывающего отверстия, насадка для гладких поверхностей со скребком
Цвет
черный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.7 л (емкость резервуара для чистой воды — 1.3 л)
Регулятор мощности
нет
Потребляемая мощность, Вт
450
Длина сетевого шнура
4.5
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
Теги товара: с контейнером, без мешка
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
Теги товара: с контейнером, без мешка
Моющий пылесос Kitfort КТ-5213 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Моющий пылесос Kitfort КТ-5213