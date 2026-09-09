Пылесос Bosch BGS412000 Serie 6 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Пылесос Bosch BGS412000 Serie 6 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт
Удобный и мощный пылесос BOSCH BGS412000 поможет мгновенно провести уборку в помещении: данная модель обладает большой мощностью 2000 Вт, гарантируя хорошую силу всасывания. Кроме того, имеется специальная возможность регулирования для выбора наиболее подходящего варианта уборки. Корпус данного устройства выполнен из качественного и прочного материала в достаточно стильном дизайне. Он оснащен контейнером объемом 2,4 литра, который легко вынимается и очень быстро очищается. Пылесос BOSCH BGS412000 укомплектован насадкой два в одном для пола и коврового покрытия. Также имеется щетка с мягкой щетиной для обработки мебели. При переносе пылесоса обеспечивается максимальный комфорт за счет эргономичной ручки, а длинный шнур совершено не ограничивает в передвижении и при нажатии на кнопку автоматически убирается в отсек корпуса пылесоса.
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