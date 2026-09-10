Пылесос LG VK-89689HU
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Характеристики
Описание товара Пылесос LG VK-89689HU
Хотя эффектный внешний вид бытовых «помощников» – далеко не главное их достоинство, пылесос LG VK89689HU привлекает внимание с первого взгляда. Его красно-серый корпус с серебристыми вставками не может не понравиться! А простота и удобство использования даже ребенка приучат любить сухую уборку. Сетевой шнур длиной 6.3 м и разборная телескопическая трубка обеспечивают прибору большой (до 9.3 м) радиус действия. В конструкции также предусмотрена удобная рукоять. Мощность всасывания модели приравнивается к 380 Вт. А это значит, что у мельчайших загрязнений нет шансов оставаться на поверхностях и портить вам настроение. Пылесборник объемом 1.2 л представлен контейнером с прозрачными стенками. За счет НЕРА-фильтра грязная взвесь не будет попадать наружу. Технология «Турбоциклон», которой оснащен пылесос LG VK89689HU, делит попадающий поток воздуха на 2 части. Пыль отправляется в специальный контейнер, где прессуется в брикеты. Это обеспечивает владельцу минимальный контакт с загрязнениями и простоту в очистке емкости.
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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