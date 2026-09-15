Top.Mail.Ru
Пылесос Bosch BGS05A220 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, 700 Вт, синий/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Bosch BGS05A220 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, 700 Вт, синий/черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос Bosch BGS05A220 с контейнером для сбора пыли - фото 1
Пылесос Bosch BGS05A220 с контейнером для сбора пыли - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Пылесос Bosch BGS05A220 с контейнером для сбора пыли - фото 1
  • Пылесос Bosch BGS05A220 с контейнером для сбора пыли - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666852
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х36х29
Вес, кг.
8.9

Описание товара Пылесос Bosch BGS05A220 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, 700 Вт, синий/черный

Инновационный HiSpin мотор с аэродинамическими лопастями и прекрасно откалибрированным потоком воздуха для максимального поглощения пыли при низком энергопотреблении. Гигиенический фильтр PureAir: эффективно очищает выходящий воздух для достижения ремиссии пыли в классе А, моющийся. Никаких расходных материалов.

Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGS05A220 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, 700 Вт, синий/черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Инновационный HiSpin мотор с аэродинамическими лопастями и прекрасно откалибрированным потоком воздуха для максимального поглощения пыли при низком энергопотреблении. Гигиенический фильтр PureAir: эффективно очищает выходящий воздух для достижения ремиссии пыли в классе А, моющийся. Никаких расходных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Bosch BGS05A220 Serie 2 с контейнером для сбора пыли, 700 Вт, синий/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...