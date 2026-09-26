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Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный)

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Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 1
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 2
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 3
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 4
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 5
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 6
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 7
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 8
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 9
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 10
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 11
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 12
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 13
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 14
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 15
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 16
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 17
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 18
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 19
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 20
Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
красный, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
78
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 1
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 2
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 3
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 4
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 5
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 6
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 7
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 8
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 9
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 10
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 11
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 12
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 13
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 14
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 15
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 16
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 17
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 18
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 19
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 20
  • Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457834
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
красный, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
78
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
700
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х36х31
Вес, кг.
9

Описание товара Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный)

Пылесос Bosch BGC05AAA2 мощностью 700 Вт создан для сухой уборки. Для сбора пыли он использует контейнер объемом 1.5 л, который легко вынимается из корпуса для опустошения. Высокую эффективность уборки обеспечивает система фильтрации. Благодаря моющемуся фильтру PureAir из пылесоса будет выходить чистый воздух. На корпусе находятся регулятор мощности и кнопка включения. Облегченная конструкция корпуса, ручка и большие колесики Bosch BGC05AAA2 позволяют легко перемещать устройство по любым поверхностям. Высокая эффективность уборки разных поверхностей достигается при помощи набора насадок в комплекте. Это двухрежимная насадка для пола, насадка для мебели, а также щелевая насадка, которая удаляет пыль из труднодоступных мест. Телескопическая труба и шнур питания длиной 6 м обеспечивают радиус действия 9 м. Пылесос можно легко сложить, и он не займет много места. Для удобства предусмотрена автоматическое сматывание шнура.

Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGC05AAA2 Serie 2 с контейнером для сбора пыли 700 Вт, (красный/черный)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
красный, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
78
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
700
Развернуть
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Bosch BGC05AAA2 мощностью 700 Вт создан для сухой уборки. Для сбора пыли он использует контейнер объемом 1.5 л, который легко вынимается из корпуса для опустошения. Высокую эффективность уборки обеспечивает система фильтрации. Благодаря моющемуся фильтру PureAir из пылесоса будет выходить чистый воздух. На корпусе находятся регулятор мощности и кнопка включения. Облегченная конструкция корпуса, ручка и большие колесики Bosch BGC05AAA2 позволяют легко перемещать устройство по любым поверхностям. Высокая эффективность уборки разных поверхностей достигается при помощи набора насадок в комплекте. Это двухрежимная насадка для пола, насадка для мебели, а также щелевая насадка, которая удаляет пыль из труднодоступных мест. Телескопическая труба и шнур питания длиной 6 м обеспечивают радиус действия 9 м. Пылесос можно легко сложить, и он не займет много места. Для удобства предусмотрена автоматическое сматывание шнура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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