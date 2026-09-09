Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка, документация
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
87
Мощность всасывания, Вт
380
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 760 руб.
В наличии
Код товара: 199609
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 760 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка, документация
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
ручка Easy Grip, турбина Anti-tangle
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
56х32х30
Вес, кг.
10.5
Описание товара Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG
Пылесос Samsung с мощностью всасывания 380 Вт моментально справится с пылью и крошками, оставляя помещения заметно чище. Благодаря длине сетевого шнура 6 метров вы сможете свободно перемещаться по комнате, не переключая розетки на каждом шагу. Телескопическая труба — комфорт для уборки в труднодоступных местах и под мебелью. При весе всего 4,8 кг пылесос легко переносить и поднимать на этажи, а регулятор мощности на корпусе позволяет подобрать оптимальный режим для разных поверхностей. Классический чёрный цвет добавляет стиля и универсальности вашему интерьеру. Уровень шума 87 дБ — рабочий, но не раздражающий. Эта модель станет надёжным помощником для сухой уборки дома или офиса.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка, документация
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
ручка Easy Grip, турбина Anti-tangle
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Развернуть
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Вьетнам
Пылесос Samsung с мощностью всасывания 380 Вт моментально справится с пылью и крошками, оставляя помещения заметно чище. Благодаря длине сетевого шнура 6 метров вы сможете свободно перемещаться по комнате, не переключая розетки на каждом шагу. Телескопическая труба — комфорт для уборки в труднодоступных местах и под мебелью. При весе всего 4,8 кг пылесос легко переносить и поднимать на этажи, а регулятор мощности на корпусе позволяет подобрать оптимальный режим для разных поверхностей. Классический чёрный цвет добавляет стиля и универсальности вашему интерьеру. Уровень шума 87 дБ — рабочий, но не раздражающий. Эта модель станет надёжным помощником для сухой уборки дома или офиса.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Пылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8760 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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