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Пылесос Samsung SC-18M21A0SB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Samsung SC-18M21A0SB

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Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 1
Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 2
Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 3
Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 4
Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 5
Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 6
Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 7
Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 8
Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 9
Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
87
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 1
  • Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 2
  • Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 3
  • Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 4
  • Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 5
  • Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 6
  • Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 7
  • Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 8
  • Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 9
  • Пылесос Samsung SC-18M21A0SB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 193333
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х32х30
Вес, кг.
10.6

Описание товара Пылесос Samsung SC-18M21A0SB

Легкая и удобная конструкция позволяет быстро и без лишних усилий проводить уборку дома. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung SC-18M21A0SB

Источник: Яндекс Маркет
17.08.2019
Дмитрий К.

Достоинства:
Красивый дизайн. Фильтр на выходе. Хорошо сматывается провод.Мощный

Недостатки:
Мелкая цементная пыль проникает за первичный фильтр через резиновый уплотнитель. Можно было лучше продумать герметичность стыка по периметру. Статика на трубке

Комментарий:
В целом доволен.



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Легкая и удобная конструкция позволяет быстро и без лишних усилий проводить уборку дома. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2019
Дмитрий К.

Достоинства:
Красивый дизайн. Фильтр на выходе. Хорошо сматывается провод.Мощный

Недостатки:
Мелкая цементная пыль проникает за первичный фильтр через резиновый уплотнитель. Можно было лучше продумать герметичность стыка по периметру. Статика на трубке

Комментарий:
В целом доволен.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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