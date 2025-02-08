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Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547

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Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547 - фото 1
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547 - фото 2
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547 - фото 3
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547 - фото 4
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547 - фото 5
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадки - ворсовая щетка, двухрежимная насадка для пола, щелевая насадка, документация
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
15 л
Уровень шума, дБ
78
Мощность всасывания, Вт
600
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547 - фото 1
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547 - фото 2
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547 - фото 3
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547 - фото 4
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547 - фото 5
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 272327
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
голубой
Прочее
вертикальная парковка, поворачивающиеся колеса
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадки - ворсовая щетка, двухрежимная насадка для пола, щелевая насадка, документация
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
15 л
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
78
Функции и особенности
функция выдувания
Потребляемая мощность, Вт
1000
Мощность всасывания, Вт
600
Длина сетевого шнура
6.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х34х33
Вес, кг.
5.5

Описание товара Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547

Пылесос, предназначенный как для регулярной уборки дома, так и для очистки помещений от мелкого строительного мусора (древесной стружки, опилок и пр.). Оснащен большим стальным пылесборником, вмещающим в себя много мусора, а конструкция пылесоса позволяет всасывать жидкости и влажный мусор. Хозяйственный пылесосы оснащены роликами для удобного перемещения, а также ручкой для переноски. На корпусе размещены специальные держатели для насадок и аксессуаров, чтобы они всегда были у вас под рукой. Если шланг пылесоса присоединить к выходному отверстию, то прибор начинает работать на выдув. Это пригодиться, если вам нужно продуть ноутбук или системный блок компьютера, сдуть пыль с домашних растений, продуть вентиляционную решетку или сетку от комаров на окне, а также сдуть строительную пыль при ремонте.

Отзывы о товаре Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547

08.02.2025
Иван

Достоинства:
Задувает достойно. Лёгкий. Честные 7 метров провода и возможность пропылесосить распашную квартиру без перетыканий провода. Хорошо катается по полу.

Недостатки:
Хлюпкие трубки и щётка. Неудобно собирать и вычищать. Нет механизма сматывания провода.

Комментарий:
Брал взамен Самсунга sc18m3120vu/ev с вихревой системой. В сравнении КТ-547 выглядит спорно. Явное для меня достоинство - длинный шнур, уборка во всей квартире без перетыкания провода. При этом очистка бачка с пылью и мусором требует больше времени и вставные трубки уступают телескопической трубе.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
голубой
Прочее
вертикальная парковка, поворачивающиеся колеса
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадки - ворсовая щетка, двухрежимная насадка для пола, щелевая насадка, документация
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
15 л
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
78
Функции и особенности
функция выдувания
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
1000
Мощность всасывания, Вт
600
Длина сетевого шнура
6.8
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос, предназначенный как для регулярной уборки дома, так и для очистки помещений от мелкого строительного мусора (древесной стружки, опилок и пр.). Оснащен большим стальным пылесборником, вмещающим в себя много мусора, а конструкция пылесоса позволяет всасывать жидкости и влажный мусор. Хозяйственный пылесосы оснащены роликами для удобного перемещения, а также ручкой для переноски. На корпусе размещены специальные держатели для насадок и аксессуаров, чтобы они всегда были у вас под рукой. Если шланг пылесоса присоединить к выходному отверстию, то прибор начинает работать на выдув. Это пригодиться, если вам нужно продуть ноутбук или системный блок компьютера, сдуть пыль с домашних растений, продуть вентиляционную решетку или сетку от комаров на окне, а также сдуть строительную пыль при ремонте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.02.2025
Иван

Достоинства:
Задувает достойно. Лёгкий. Честные 7 метров провода и возможность пропылесосить распашную квартиру без перетыканий провода. Хорошо катается по полу.

Недостатки:
Хлюпкие трубки и щётка. Неудобно собирать и вычищать. Нет механизма сматывания провода.

Комментарий:
Брал взамен Самсунга sc18m3120vu/ev с вихревой системой. В сравнении КТ-547 выглядит спорно. Явное для меня достоинство - длинный шнур, уборка во всей квартире без перетыкания провода. При этом очистка бачка с пылью и мусором требует больше времени и вставные трубки уступают телескопической трубе.


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