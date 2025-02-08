Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547
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Характеристики
Описание товара Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547
Пылесос, предназначенный как для регулярной уборки дома, так и для очистки помещений от мелкого строительного мусора (древесной стружки, опилок и пр.). Оснащен большим стальным пылесборником, вмещающим в себя много мусора, а конструкция пылесоса позволяет всасывать жидкости и влажный мусор. Хозяйственный пылесосы оснащены роликами для удобного перемещения, а также ручкой для переноски. На корпусе размещены специальные держатели для насадок и аксессуаров, чтобы они всегда были у вас под рукой. Если шланг пылесоса присоединить к выходному отверстию, то прибор начинает работать на выдув. Это пригодиться, если вам нужно продуть ноутбук или системный блок компьютера, сдуть пыль с домашних растений, продуть вентиляционную решетку или сетку от комаров на окне, а также сдуть строительную пыль при ремонте.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с регулировкой мощности
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с регулировкой мощности
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка
Достоинства:
Задувает достойно. Лёгкий. Честные 7 метров провода и возможность пропылесосить распашную квартиру без перетыканий провода. Хорошо катается по полу.
Недостатки:
Хлюпкие трубки и щётка. Неудобно собирать и вычищать. Нет механизма сматывания провода.
Комментарий:
Брал взамен Самсунга sc18m3120vu/ev с вихревой системой. В сравнении КТ-547 выглядит спорно. Явное для меня достоинство - длинный шнур, уборка во всей квартире без перетыкания провода. При этом очистка бачка с пылью и мусором требует больше времени и вставные трубки уступают телескопической трубе.
Отзывы о товаре Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-547
Достоинства:
Задувает достойно. Лёгкий. Честные 7 метров провода и возможность пропылесосить распашную квартиру без перетыканий провода. Хорошо катается по полу.
Недостатки:
Хлюпкие трубки и щётка. Неудобно собирать и вычищать. Нет механизма сматывания провода.
Комментарий:
Брал взамен Самсунга sc18m3120vu/ev с вихревой системой. В сравнении КТ-547 выглядит спорно. Явное для меня достоинство - длинный шнур, уборка во всей квартире без перетыкания провода. При этом очистка бачка с пылью и мусором требует больше времени и вставные трубки уступают телескопической трубе.