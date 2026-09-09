Пылесос LG VK69662N
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Характеристики
Описание товара Пылесос LG VK69662N
Пылесос LG VK69662N комплектуется несколькими насадками, которые позволят каждой хозяйке осуществить полноценную уборку в каждом помещении. Это устройство оснащено удобной ручкой для переноски, которая значительно облегчает процесс транспортировки. В модели LG VK69662N установлен циклонный фильтр, на очистку которого от накопившихся загрязнений вам потребуется потратить всего несколько минут – устройство достаточно промыть под струей проточной воды. Эта модель стала обладательницей фильтра тонкой очистки, благодаря которому из воздуха и помещения удаляются мельчайшие частички пыли и различные микроорганизмы, что особенно важно для людей, страдающих аллергией. Благодаря высокой мощности всасывания в 350 Вт вы сможете уделять генеральной уборке помещений значительно меньше драгоценного времени. А длинный 5-метровый сетевой шнур позволит вам беспрепятственно передвигать пылесос по квартире во время уборки.
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Теги товара: для сухой уборки, без мешка
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Теги товара: для сухой уборки, без мешка
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