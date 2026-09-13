Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, телескопическая, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
84
Мощность всасывания, Вт
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703960
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
легко очищаемый пылесборник, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, телескопическая, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
84
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
250
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х27
Вес, кг.
4.89
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный
Прибор обладает общей мощностью 1800 Вт, но для всасывания использует 250 Вт. Таким образом достигается оптимальный баланс между скоростью уборки и энергопотреблением. Изменяется этот параметр посредством специального регулятора, расположенного на корпусе из прочного и лёгкого пластика. При этом уровень шума во время использовании устройства не превышает 84 дБ. И это актуально для всех уровней мощности, которых предусмотрено пять.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
легко очищаемый пылесборник, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, телескопическая, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
84
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
250
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Прибор обладает общей мощностью 1800 Вт, но для всасывания использует 250 Вт. Таким образом достигается оптимальный баланс между скоростью уборки и энергопотреблением. Изменяется этот параметр посредством специального регулятора, расположенного на корпусе из прочного и лёгкого пластика. При этом уровень шума во время использовании устройства не превышает 84 дБ. И это актуально для всех уровней мощности, которых предусмотрено пять.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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