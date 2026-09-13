Top.Mail.Ru
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, телескопическая, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
84
Мощность всасывания, Вт
250
  • Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703960
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
легко очищаемый пылесборник, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, телескопическая, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
84
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
250
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х27
Вес, кг.
4.89

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный

Прибор обладает общей мощностью 1800 Вт, но для всасывания использует 250 Вт. Таким образом достигается оптимальный баланс между скоростью уборки и энергопотреблением. Изменяется этот параметр посредством специального регулятора, расположенного на корпусе из прочного и лёгкого пластика. При этом уровень шума во время использовании устройства не превышает 84 дБ. И это актуально для всех уровней мощности, которых предусмотрено пять.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
легко очищаемый пылесборник, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, телескопическая, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
84
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
250
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Прибор обладает общей мощностью 1800 Вт, но для всасывания использует 250 Вт. Таким образом достигается оптимальный баланс между скоростью уборки и энергопотреблением. Изменяется этот параметр посредством специального регулятора, расположенного на корпусе из прочного и лёгкого пластика. При этом уровень шума во время использовании устройства не превышает 84 дБ. И это актуально для всех уровней мощности, которых предусмотрено пять.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Hyundai HYV-B1550 с мешком для сбора пыли, 1800Вт синий/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...