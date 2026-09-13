Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C3500 2220Вт белый/бирюзовый
Пылесос Hyundai HYV-C3500 имеет оригинальную форму и создан для быстрой и качественной уборки любой поверхности. Выдающиеся очищающие качества девайса обеспечиваются технологией, которая называется циклон. Именно она используется в его встроенном фильтре. Система позволяет улавливать даже самые мелкие частицы пыли, попадающие в устройство. Чтобы Hyundai HYV-C3500 мог выполнять свои функции максимально эффективно, внутри него работает мотор с общей мощностью 2220 Вт, но на всасывание н использует 380 Вт. Этого вполне достаточно, чтобы быстро очищать любую поверхность от грязи. Плюс, параметр можно варьировать. Для этого верхняя часть корпуса содержит поворотный регулятор, изменяющий мощность до нужного значения. При этом в любом режиме данная модель не издаёт много шума – его уровень не превышает 79 дБ. Hyundai HYV-C3500 имеет эргономичный контейнер для пыли, а его пылесборник вмещает до 2.5 л объёма. Такая ёмкость была выбрана, чтобы пылесос не нужно было вычищать после каждой уборки. Корпус Hyundai HYV-C3500 изготовлен из прочного и лёгкого пластика, чтобы устройство было надежным, но при этом имело небольшой вес. Его удобно перемещать по любой ровной поверхности посредством предусмотренных колес по бокам устройства. Этой цели способствует и эргономичная рукоять. Труба Hyundai HYV-C3500 выполнена с использованием телескопической технологии. Раскладывать и складывать её до нужной длины можно в одно движение. Этот аспект помогает подстроить прибор под любой рост. Также в комплекте с данной моделью поставляется 4 насадки, значительно расширяющие функционал девайса.
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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