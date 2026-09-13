Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C2955 2400Вт серебристый/синий
HYUNDAI HYV-C2955 – это высокотехнологичный пылесос, использующий мультициклон для эффективной сухой уборки в помещениях. Мотор, работающий внутри данной модели, обладает общей мощностью 2400 Вт и всасывает мусор, используя 380 Вт. При этом параметр можно изменять, используя специальную деталь на корпусе, но даже при максимальных значениях громкость будет минимальной – на уровне 88 дБ. Также на колесах предусмотрены кнопки включения и автоматического сматывания сетевого шнура на интегрированную в устройство катушку. Длина кабеля питания у прибора составляет 5 м. Телескопическая труба HYUNDAI HYV-C2955 позволяет с лёгкостью вычищать любую пыль и грязь даже из самых труднодоступных мест. А удерживать её внутри пылесоса помогает фильтр тонкой очистки. Этой же цели способствуют и три насадки, идущие в комплекте с девайсом. Объём пылесборника устройства достигает 3.5 л. Кроме того, в HYUNDAI HYV-C2955 предусмотрена функция работы с контейнером для пыли. Лёгкий и прочный пластиковый корпус прибора имеет пару крупных колес для упрощения передвижения по ровным поверхностям, а также оснащён эргономичной рукояткой для переноски. Он выполнен в полупрозрачном дизайне с серебристыми и синими цветовыми акцентами. Поэтому HYUNDAI HYV-C2955 легко впишется в любой интерьер. Набор поставки HYUNDAI HYV-C2955 включает подробное руководство пользователя для решения возможных текущих вопросов, связанных с эксплуатацией пылесоса. Оно полностью переведено на русский язык.
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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