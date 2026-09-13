Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный
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Характеристики
Описание товара Пылесос LG VC5316NNTR 1600Вт красный/черный
Пылесос LG VC5316NNTR предназначен для уборки различных поверхностей от пыли и мусора. Пылесос способен обеспечить полноценную и тщательную уборку напольных покрытий и ковров. Долговечный мотор 1600 Вт обеспечивает мощность всасывания до 330 Вт для оптимальной уборки.Система "Эллипс Циклон". Благодаря особой форме эллипса обеспечивается высокая центробежная сила, которая концентрируется в узкой части эллипса и увеличивает мощность воздушного потока в широкой части, позволяя отделять даже микрочастицы пыли от воздуха.Легко очищаемый пылесборник. Оцените простоту и удобство очистки пылесборника, достаточно ополоснуть его в проточной воде для отличного результата.У пылесоса легкая и удобная в использовании раздвигающаяся телескопическая трубка.Универсальную насадку можно легко установить и очищать с ее помощью жесткие напольные покрытия и ковры.В комплекте идут щетка для мебели и щелевая насадка. С помощью щелевой насадки вы с легкостью проведете уборку даже в труднодоступных местах, например, в углах комнаты.Пылесос оснащен контейнером на 1,3 л.Длинный кабель и телескопическая трубка создают комфортный для уборки радиус действия 8,3 м.Небольшие габариты пылесоса позволяют размещать и хранить его даже в ограниченном пространстве.Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Тип пылесоса: циклонный. Серия: VC5316NNT. Тип уборки: сухая. Тип пылесборника: пластиковый контейнер, циклонный фильтр . Потребляемая мощность: 1600 Вт. Мощность насоса: 330 Вт. Емкость пылесборника: 1.3 л. Уровень шума: 80 Дб. Фильтр: циклонный. Автосматывание сетевого шнура: да. Тип питания: от сети. В комплекте: стандартная щетка «пол/ковер», щелевая щетка, щетка для мебели. Длина сетевого шнура: 5.3 м. Длина: 40 см. Ширина: 27 см. Высота: 23.4 см. Цвет: черно-красный. Вес: 4.5 кг Бренд - LG. Производитель - Вьетнам. Артикул - VC5316NNTR. Штрихкод - 8806091660107
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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