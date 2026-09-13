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Пылесос Hyundai HYV-C3370 с контейнером для сбора пыли, 2400 Вт белый/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Hyundai HYV-C3370 с контейнером для сбора пыли, 2400 Вт белый/красный

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Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 7
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Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 10
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Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3.5 л
Уровень шума, дБ
88
Мощность всасывания, Вт
380
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  • Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-C3370 2400Вт белый/красный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704031
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
красный
Прочее
фильтр тонкой очистки, НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
88
Функции и особенности
защита от перегрева
Потребляемая мощность, Вт
2400
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х36х34
Вес, кг.
8.4

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C3370 с контейнером для сбора пыли, 2400 Вт белый/красный

Hyundai HYV-C3370 – это пылесос с циклоном для эффективной сухой уборки дома. Мощность мотора девайса составляет 2400 Вт, однако на всасывание используется 380 Вт. Параметр поддается регулировке, для этого есть специальный орган. Он расположен наверху лёгкого и прочного корпуса девайса, выполненного из пластика. Стоит отметить, что звук работы устройства остаётся неизменно тихим в любом режиме и не превышает 88 дБ. Данная модель работает с контейнером для пыли, а вместительность пылесборника составляет 3.5 л. Такая ёмкость позволяет избежать опорожнения после каждой уборки. Телескопическая трубка делает процесс взаимодействия с устройством комфортнее, ведь она легко подстраивается под рост и другие условия. Для неё на Hyundai HYV-C3370 предусмотрено эргономичное крепление. В комплекте с Hyundai HYV-C3370 поставляется набор различных насадок. Они позволяют повысить вариативность прибора и подстроить его работу под разные зоны, поверхности и загрязнения. Длина сетевого шнура Hyundai HYV-C3370 – 5 м, провод автоматически сматывается на встроенную в пылесос катушку по нажатию всего одной кнопки. Управление устройства выполнено интуитивно, разобраться с ним сможет каждый. Если в процессе эксплуатации возникают вопросы, решить их можно при помощи инструкции, поставляемой в наборе. Она полностью переведена на русский язык и подробно разъясняет все аспекты применения Hyundai HYV-C3370. Для удобства перемещения у Hyundai HYV-C3370 предусмотрена пара колес, а также имеется ручка на верхней части устройства. Дизайн прибора сделан в трёхцветном варианте и органично впишется в любой интерьер, не привлекая к себе лишнего внимания.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C3370 с контейнером для сбора пыли, 2400 Вт белый/красный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
красный
Прочее
фильтр тонкой очистки, НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
88
Функции и особенности
защита от перегрева
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2400
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYV-C3370 – это пылесос с циклоном для эффективной сухой уборки дома. Мощность мотора девайса составляет 2400 Вт, однако на всасывание используется 380 Вт. Параметр поддается регулировке, для этого есть специальный орган. Он расположен наверху лёгкого и прочного корпуса девайса, выполненного из пластика. Стоит отметить, что звук работы устройства остаётся неизменно тихим в любом режиме и не превышает 88 дБ. Данная модель работает с контейнером для пыли, а вместительность пылесборника составляет 3.5 л. Такая ёмкость позволяет избежать опорожнения после каждой уборки. Телескопическая трубка делает процесс взаимодействия с устройством комфортнее, ведь она легко подстраивается под рост и другие условия. Для неё на Hyundai HYV-C3370 предусмотрено эргономичное крепление. В комплекте с Hyundai HYV-C3370 поставляется набор различных насадок. Они позволяют повысить вариативность прибора и подстроить его работу под разные зоны, поверхности и загрязнения. Длина сетевого шнура Hyundai HYV-C3370 – 5 м, провод автоматически сматывается на встроенную в пылесос катушку по нажатию всего одной кнопки. Управление устройства выполнено интуитивно, разобраться с ним сможет каждый. Если в процессе эксплуатации возникают вопросы, решить их можно при помощи инструкции, поставляемой в наборе. Она полностью переведена на русский язык и подробно разъясняет все аспекты применения Hyundai HYV-C3370. Для удобства перемещения у Hyundai HYV-C3370 предусмотрена пара колес, а также имеется ручка на верхней части устройства. Дизайн прибора сделан в трёхцветном варианте и органично впишется в любой интерьер, не привлекая к себе лишнего внимания.
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Отзывы


Пылесос Hyundai HYV-C3370 с контейнером для сбора пыли, 2400 Вт белый/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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