Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров/ щелевая насадка/ пылесборник/ труба для всасывания/ документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Мощность всасывания, Вт
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 413169
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
черный
Прочее
фильтр тонкой очистки
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров/ щелевая насадка/ пылесборник/ труба для всасывания/ документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника/ автоматическое сматывание шнура/ ножной переключатель вкл./выкл.
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
300
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х30
Вес, кг.
5.5
Описание товара Пылесос Starwind SCV2030 2000Вт синий/черный
Пылесос Starwind SCV2030 поможет провести сухую уборку без лишнего шума и пыли. При разработке конструкции особое внимание было уделено тишине работы, которой обычно недостает приборам с циклонной системой. Благодаря HEPA-фильтру на выходе удерживается 99.8 % взвешенных в воздухе частиц, поэтому после уборки в доме будет царить свежесть, не останется болезнетворных и плесневых микроорганизмов, аллергенов.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
черный
Прочее
фильтр тонкой очистки
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров/ щелевая насадка/ пылесборник/ труба для всасывания/ документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника/ автоматическое сматывание шнура/ ножной переключатель вкл./выкл.
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
300
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Пылесос Starwind SCV2030 поможет провести сухую уборку без лишнего шума и пыли. При разработке конструкции особое внимание было уделено тишине работы, которой обычно недостает приборам с циклонной системой. Благодаря HEPA-фильтру на выходе удерживается 99.8 % взвешенных в воздухе частиц, поэтому после уборки в доме будет царить свежесть, не останется болезнетворных и плесневых микроорганизмов, аллергенов.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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