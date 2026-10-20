Пылесос Thomas Parkett Prestige XT
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Характеристики
Описание товара Пылесос Thomas Parkett Prestige XT
Благодаря уникальным насадкам и системе AQUA-BOX процесс уборки прост и приятен. Деликатная, тщательная мойка паркета, ламината, ковров, плитки, мягкой мебели. Удобный и прочный кордовый шланг с пультом дистанционного управления, расположенным прямо на рукоятке. Одновременная очистка воздуха в квартире. Аквафильтр закрытого типа AQUA-BOX + EPAфильтр. Кордовый шланг с пультом дистанционного управления и интегрированным шлангом под моющий раствор. Телескопическая труба из нержавеющей стали. Насадки в комплекте: Для сухой уборки: насадка Thomas Clean Light для чистки ковров и полов с автоматической подсветкой в местах с низкой освещенностью, паркетная насадка с подошвой из натурального войлока и щеткой из конского волоса, насадка для чистки мягкой мебели с нитеподъемниками, щелевая насадка увеличенной длины (360 мм) Для влажной уборки: насадка Thomas Aqua Stealth для мытья полов из паркета и ламината, насадка для влажной уборки ковров с откидным адаптером для мытья пола, насадка для влажной уборки мягкой мебели
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