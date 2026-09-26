Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Мощность всасывания, Вт
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 620582
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания, Вт
120
Длина сетевого шнура
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х34х34
Вес, кг.
2.05
Описание товара Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный
Легкий проводной пылесос с устойчивой вертикальной парковкой и возможностью компактного хранения.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания, Вт
120
Длина сетевого шнура
4.5
Страна производитель
Китай
Легкий проводной пылесос с устойчивой вертикальной парковкой и возможностью компактного хранения.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Пылесос ручной Supra VCS-5096 600Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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