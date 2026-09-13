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Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок)

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Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 16
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 17
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 18
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 19
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 20
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 21
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 22
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 23
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 24
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 25
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 26
Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
72
Мощность всасывания, Вт
250
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 16
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 17
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 18
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 19
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 20
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 21
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 22
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 23
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 24
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 25
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 26
  • Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704114
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
бирюза
Прочее
легко очищаемый пылесборник, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
72
Функции и особенности
LED-дисплей
Потребляемая мощность, Вт
800
Мощность всасывания, Вт
250
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х36х32
Вес, кг.
8.09

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок)

Hyundai HYV-B4050 – это компактный и экономичный пылесос, обладающий 800 Вт мощности. При этом на всасывание у девайса отведено 250 Вт. Их вполне хватает, чтобы убирать любой мусор, даже крупный и плотный. Мощность устройства варьируется нажатиями на две кнопки, расположенные на верхней части его пластикового корпуса. Материал был выбран неслучайно, он обладает высокой надежностью, прочностью и небольшим весом. Благодаря этому и наличию пары больших колес, а также эргономичной рукоятки данную модель легко перемещать по любой ровной поверхности. Даже на максимальных значениях данная модель работает тихо – на уровне 72 дБ.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-B4050 800Вт белый/бирюзовый (в компл.:1мешок)




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
бирюза
Прочее
легко очищаемый пылесборник, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
72
Функции и особенности
LED-дисплей
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
800
Мощность всасывания, Вт
250
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYV-B4050 – это компактный и экономичный пылесос, обладающий 800 Вт мощности. При этом на всасывание у девайса отведено 250 Вт. Их вполне хватает, чтобы убирать любой мусор, даже крупный и плотный. Мощность устройства варьируется нажатиями на две кнопки, расположенные на верхней части его пластикового корпуса. Материал был выбран неслучайно, он обладает высокой надежностью, прочностью и небольшим весом. Благодаря этому и наличию пары больших колес, а также эргономичной рукоятки данную модель легко перемещать по любой ровной поверхности. Даже на максимальных значениях данная модель работает тихо – на уровне 72 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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