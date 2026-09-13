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Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный

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Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 16
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 17
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 18
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 19
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 20
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 21
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 22
Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3.5 л
Уровень шума, дБ
79
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 16
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 17
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 18
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 19
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 20
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 21
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 22
  • Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703837
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
красный
Прочее
легко очищаемый пылесборник, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
2220
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х30
Вес, кг.
6

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный

Hyundai HYV-B4995 – это эффективный пылесос для сухой уборки, выполненный в оригинальном дизайне и цветовом решении. Девайс имеет мощный мотор, работающий на 2220 Вт и обеспечивающий мощность всасывания до 400 Вт. Этот параметр регулируется с помощью вращения специального регулятора, но в любом его положении шум от работы устройства не превышает 79 дБ. Орган расположен на корпусе, как и другие кнопки. Управление Hyundai HYV-B4995 организовано максимально интуитивно, чтобы с ним мог разобраться каждый. Для решения текущих вопросов по эксплуатации прибора в комплекте с ним поставляется подробное руководство, полностью переведенное на русский язык. Трубка для всасывания, используемая в устройстве, имеет эргономичную телескопическую конструкцию и вариативную длину. Также в комплекте с Hyundai HYV-B4995 идут три насадки, имеющие различный функционал. Их наличие значительно расширяет функционал девайса и позволяет навести порядок в любых условиях.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-B4995 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный/красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
красный
Прочее
легко очищаемый пылесборник, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2220
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYV-B4995 – это эффективный пылесос для сухой уборки, выполненный в оригинальном дизайне и цветовом решении. Девайс имеет мощный мотор, работающий на 2220 Вт и обеспечивающий мощность всасывания до 400 Вт. Этот параметр регулируется с помощью вращения специального регулятора, но в любом его положении шум от работы устройства не превышает 79 дБ. Орган расположен на корпусе, как и другие кнопки. Управление Hyundai HYV-B4995 организовано максимально интуитивно, чтобы с ним мог разобраться каждый. Для решения текущих вопросов по эксплуатации прибора в комплекте с ним поставляется подробное руководство, полностью переведенное на русский язык. Трубка для всасывания, используемая в устройстве, имеет эргономичную телескопическую конструкцию и вариативную длину. Также в комплекте с Hyundai HYV-B4995 идут три насадки, имеющие различный функционал. Их наличие значительно расширяет функционал девайса и позволяет навести порядок в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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