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Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый

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Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 1
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 2
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 3
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 4
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 5
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 6
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 7
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 8
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 9
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 10
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 11
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 12
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 13
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 14
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 15
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 16
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 17
Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Мощность всасывания, Вт
200
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 1
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 2
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 3
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 4
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 5
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 6
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 7
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 8
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 9
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 10
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 11
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 12
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 13
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 14
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 15
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 16
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 17
  • Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704027
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1500
Мощность всасывания, Вт
200
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х28
Вес, кг.
5.43

Описание товара Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый

Пылесос Vitek VT-1841 — это мощное и надежное устройство с мощностью 1500 Вт, предназначенное для эффективной уборки дома. Стильный дизайн в черном цвете придает ему современный и элегантный вид. Благодаря высокой всасывающей способности и системе фильтрации он легко справляется с пылью, грязью и шерстью на различных поверхностях — коврах, твердых полах и мебели. Оснащен удобной ручкой, длинным шлангом и разнообразными насадками для тщательной очистки труднодоступных участков. Надежный, долговечный и прост в использовании, Vitek VT-1841 станет вашим надежным помощником в поддержании чистоты и уюта в доме.

Отзывы о товаре Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1500
Мощность всасывания, Вт
200
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Vitek VT-1841 — это мощное и надежное устройство с мощностью 1500 Вт, предназначенное для эффективной уборки дома. Стильный дизайн в черном цвете придает ему современный и элегантный вид. Благодаря высокой всасывающей способности и системе фильтрации он легко справляется с пылью, грязью и шерстью на различных поверхностях — коврах, твердых полах и мебели. Оснащен удобной ручкой, длинным шлангом и разнообразными насадками для тщательной очистки труднодоступных участков. Надежный, долговечный и прост в использовании, Vitek VT-1841 станет вашим надежным помощником в поддержании чистоты и уюта в доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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