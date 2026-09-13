Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Мощность всасывания, Вт
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704027
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1500
Мощность всасывания, Вт
200
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х28
Вес, кг.
5.43
Описание товара Пылесос Vitek VT-1841 1500Вт серый
Пылесос Vitek VT-1841 — это мощное и надежное устройство с мощностью 1500 Вт, предназначенное для эффективной уборки дома. Стильный дизайн в черном цвете придает ему современный и элегантный вид. Благодаря высокой всасывающей способности и системе фильтрации он легко справляется с пылью, грязью и шерстью на различных поверхностях — коврах, твердых полах и мебели. Оснащен удобной ручкой, длинным шлангом и разнообразными насадками для тщательной очистки труднодоступных участков. Надежный, долговечный и прост в использовании, Vitek VT-1841 станет вашим надежным помощником в поддержании чистоты и уюта в доме.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1500
Мощность всасывания, Вт
200
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Пылесос Vitek VT-1841 — это мощное и надежное устройство с мощностью 1500 Вт, предназначенное для эффективной уборки дома. Стильный дизайн в черном цвете придает ему современный и элегантный вид. Благодаря высокой всасывающей способности и системе фильтрации он легко справляется с пылью, грязью и шерстью на различных поверхностях — коврах, твердых полах и мебели. Оснащен удобной ручкой, длинным шлангом и разнообразными насадками для тщательной очистки труднодоступных участков. Надежный, долговечный и прост в использовании, Vitek VT-1841 станет вашим надежным помощником в поддержании чистоты и уюта в доме.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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