Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый
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Характеристики
Описание товара Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый
Вертикальный пылесос для дома Vitek Starlight VT-8143 — это сочетание мобильности, функциональности и современного дизайна. Модель разработана для повседневной сухой уборки и удобна в небольших помещениях, где важны компактность и простота использования. Благодаря беспроводному питанию от Li-Ion аккумулятора емкостью 2000 мАч пылесос обеспечивает до 40 минут автономной работы, позволяя быстро навести порядок без постоянной смены розеток и спутанных проводов. VT-8143 — это вертикальный беспроводной пылесос с продуманной эргономикой: цельная металлическая труба делает конструкцию прочной, а регулировка мощности на ручке обеспечивает комфорт в управлении. Устройство снабжено турбощеткой с подсветкой, что удобно для уборки под мебелью и в слабоосвещенных местах. В комплект входят три насадки, включая комбинированную и щелевую: решение, подходящее для разных типов поверхностей. Благодаря наличию HEPA-фильтра пылесос задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергенов, что делает его отличным выбором среди пылесосов для аллергиков. Система фильтрации и высокая мощность всасывания до 10000 Па позволяют справляться с пылью, шерстью и мелким мусором и сделать уборку качественной. Объем контейнера для пыли составляет 0.6 литра — его достаточно для одной-двух полных уборок. При этом контейнер легко снимается и очищается, что делает эксплуатацию простой. Еще одно преимущество — наличие съемного ручного пылесоса, с которым удобно чистить мебель, лестницы и салон автомобиля. Vitek VT-8143 — это ручной пылесос, созданный для тех, кто ценит компактность, удобство и эффективность. Он подойдёт тем, кто ищет пылесос вертикальный с аккумуляторным питанием, быстрой зарядкой и универсальными насадками. Идеально подходит для повседневной уборки и поддержания чистоты в городской квартире — достойный представитель категории пылесосов для ежедневного использования.
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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