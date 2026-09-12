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Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный

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Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 16
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 17
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 18
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 19
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 20
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 21
Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 16
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 17
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 18
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 19
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 20
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 21
  • Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703426
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х28
Вес, кг.
6.38

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C3950 2220Вт темно-зеленый/черный

Пылесос Hyundai HYV-C3950 – это вариативный инструмент для сухой уборки, выполненный в оригинальном черно-зелёном дизайне и футуристичном форм-факторе. Для того, чтобы справляться с грязью и пылью, независимо от её плотности, размера и массы, девайс оснащён двигателем мощностью 2220 Вт, но непосредственно на само всасывание работает 380 Вт. Этого вполне достаточно, чтобы быстро и эффективно наводить порядок на любой поверхности. Для повышения вариативности использования, параметр можно менять с помощью специального кругового регулятора на верхней части корпуса. Для его изготовления был выбран прочный, надежный, но лёгкий пластик. Благодаря его небольшому весу пылесос удобно перемещать, этому способствует наличие у него пары колес и удобной рукояти. При этом в любом режиме шум от применения данной модели не превышает 79 дБ. Hyundai HYV-C3950 использует технологию циклона для очистки воздуха от любой пыли и удержания её внутри. При этом девайс работает с контейнером для пыли, а объём его пылесборника составляет 3 л. Ёмкость позволяет проводить несколько уборок перед тем, как её нужно будет опустошить. Труба Hyundai HYV-C3950 обладает телескопической конструкцией. Её легко можно сложить или разложить до необходимой длины. Для неё в комплекте поставляется сразу 3 насадки. Каждая из них обладает собственным функционалом и решает собственный пул задач. Провод питания Hyundai HYV-C3950 имеет оптимальную для уборки длину 5 м. С одной стороны, её хватает, чтобы не привязываться слишком близко к розетке, с другой – кабель не будет мешать под ногами. Для шнура внутри Hyundai HYV-C3950 предусмотрена катушка. Сматывание на неё срабатывает в автоматическом режиме по нажатию специальной кнопки.

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Hyundai HYV-C3950 – это вариативный инструмент для сухой уборки, выполненный в оригинальном черно-зелёном дизайне и футуристичном форм-факторе. Для того, чтобы справляться с грязью и пылью, независимо от её плотности, размера и массы, девайс оснащён двигателем мощностью 2220 Вт, но непосредственно на само всасывание работает 380 Вт. Этого вполне достаточно, чтобы быстро и эффективно наводить порядок на любой поверхности. Для повышения вариативности использования, параметр можно менять с помощью специального кругового регулятора на верхней части корпуса. Для его изготовления был выбран прочный, надежный, но лёгкий пластик. Благодаря его небольшому весу пылесос удобно перемещать, этому способствует наличие у него пары колес и удобной рукояти. При этом в любом режиме шум от применения данной модели не превышает 79 дБ. Hyundai HYV-C3950 использует технологию циклона для очистки воздуха от любой пыли и удержания её внутри. При этом девайс работает с контейнером для пыли, а объём его пылесборника составляет 3 л. Ёмкость позволяет проводить несколько уборок перед тем, как её нужно будет опустошить. Труба Hyundai HYV-C3950 обладает телескопической конструкцией. Её легко можно сложить или разложить до необходимой длины. Для неё в комплекте поставляется сразу 3 насадки. Каждая из них обладает собственным функционалом и решает собственный пул задач. Провод питания Hyundai HYV-C3950 имеет оптимальную для уборки длину 5 м. С одной стороны, её хватает, чтобы не привязываться слишком близко к розетке, с другой – кабель не будет мешать под ногами. Для шнура внутри Hyundai HYV-C3950 предусмотрена катушка. Сматывание на неё срабатывает в автоматическом режиме по нажатию специальной кнопки.
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Доставка
Отзывы


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