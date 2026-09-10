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Пылесос Starwind SCB1114 1800Вт красный/белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Starwind SCB1114 1800Вт красный/белый

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Пылесос Starwind SCB1114 1800Вт красный/белый - фото 1
Пылесос Starwind SCB1114 1800Вт красный/белый - фото 2
Пылесос Starwind SCB1114 1800Вт красный/белый - фото 3
Пылесос Starwind SCB1114 1800Вт красный/белый - фото 4
Пылесос Starwind SCB1114 1800Вт красный/белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров/ щелевая насадка/ пылесборник/ труба для всасывания/ документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2 л
Мощность всасывания, Вт
250
  • Пылесос Starwind SCB1114 1800Вт красный/белый - фото 1
  • Пылесос Starwind SCB1114 1800Вт красный/белый - фото 2
  • Пылесос Starwind SCB1114 1800Вт красный/белый - фото 3
  • Пылесос Starwind SCB1114 1800Вт красный/белый - фото 4
  • Пылесос Starwind SCB1114 1800Вт красный/белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413176
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
белый, серый
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров/ щелевая насадка/ пылесборник/ труба для всасывания/ документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника/ автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
250
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х29х29
Вес, кг.
5.2

Описание товара Пылесос Starwind SCB1114 1800Вт красный/белый

Пылесос Starwind SCB1114 мощностью 1800Вт. Мощность всасывания устройства составляет 250 Вт, благодаря чему оно может собирать даже самые мелкие частицы пыли. Во время уборки вы можете сами подбирать мощность, для этого имеется очень удобный регулятор на корпусе.

Отзывы о товаре Пылесос Starwind SCB1114 1800Вт красный/белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
белый, серый
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров/ щелевая насадка/ пылесборник/ труба для всасывания/ документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника/ автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
250
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Starwind SCB1114 мощностью 1800Вт. Мощность всасывания устройства составляет 250 Вт, благодаря чему оно может собирать даже самые мелкие частицы пыли. Во время уборки вы можете сами подбирать мощность, для этого имеется очень удобный регулятор на корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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