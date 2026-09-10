Пылесос Starwind SCB1114 1800Вт красный/белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров/ щелевая насадка/ пылесборник/ труба для всасывания/ документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2 л
Мощность всасывания, Вт
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 413176
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
белый, серый
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров/ щелевая насадка/ пылесборник/ труба для всасывания/ документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника/ автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
250
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х29х29
Вес, кг.
5.2
Описание товара Пылесос Starwind SCB1114 1800Вт красный/белый
Пылесос Starwind SCB1114 мощностью 1800Вт. Мощность всасывания устройства составляет 250 Вт, благодаря чему оно может собирать даже самые мелкие частицы пыли. Во время уборки вы можете сами подбирать мощность, для этого имеется очень удобный регулятор на корпусе.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
белый, серый
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров/ щелевая насадка/ пылесборник/ труба для всасывания/ документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника/ автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
250
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Пылесос Starwind SCB1114 мощностью 1800Вт. Мощность всасывания устройства составляет 250 Вт, благодаря чему оно может собирать даже самые мелкие частицы пыли. Во время уборки вы можете сами подбирать мощность, для этого имеется очень удобный регулятор на корпусе.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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