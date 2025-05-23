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Пылесос LG VC5316NNTS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос LG VC5316NNTS

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Пылесос LG VC5316NNTS - фото 1
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Пылесос LG VC5316NNTS - фото 6
Пылесос LG VC5316NNTS - фото 7
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Пылесос LG VC5316NNTS - фото 11
Пылесос LG VC5316NNTS - фото 12
Пылесос LG VC5316NNTS - фото 13
Пылесос LG VC5316NNTS - фото 14
Пылесос LG VC5316NNTS - фото 15
Пылесос LG VC5316NNTS - фото 16
Пылесос LG VC5316NNTS - фото 17
Пылесос LG VC5316NNTS - фото 18
Пылесос LG VC5316NNTS - фото 19
Пылесос LG VC5316NNTS - фото 20
Пылесос LG VC5316NNTS - фото 21
Пылесос LG VC5316NNTS - фото 22
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Пылесос LG VC5316NNTS - фото 24
Пылесос LG VC5316NNTS - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для уборки пыли, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
330
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 1
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 2
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 3
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 4
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 5
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 6
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 7
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 8
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 9
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 10
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 11
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 12
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 13
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 14
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 15
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 16
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 17
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 18
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 19
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 20
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 21
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 22
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 23
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 24
  • Пылесос LG VC5316NNTS - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584428
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для уборки пыли, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
система фильтрации «Эллипс Циклон»
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
330
Длина сетевого шнура
5.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х32х29
Вес, кг.
7.6

Описание товара Пылесос LG VC5316NNTS

Пылесос LG VC5316NNTS со стильным серебристым корпусом и большими маневренными колесами поможет быстро и без особых усилий прибраться в доме. Набор насадок упростит сбор пыли, очистку щелей и плинтусов, уход за гладким полом и коврами. Мощная система всасывания собирает даже микрочастицы из воздуха, а выходной фильтр не дает пыли проникнуть через решетку обратно в квартиру. Техника LG VC5316NNTS оснащена длинным кабелем и телескопической трубой, создавая внушительный радиус действия в 8.3 м. Это позволит прибраться сразу в нескольких комнатах без утомительного переключения кабеля в другую розетку. Удобный регулятор мощности расположен на ручке. Контейнер на 1.3 л легко снимается и очищается от накопившегося мусора.

Отзывы о товаре Пылесос LG VC5316NNTS

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший. Работает отлично. время покажет как будет дальше.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Чижикова Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос Пришло всё во время. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Анна Лин

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, но слишком жесткий шланг. И для меня не удобная ручка. А так, легкий и маневренный. Мощный
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Дамир С.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос мощный , легкий .Из минусов шланг дубовый и свист в шланге бывает .
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. В соотношении цена-качество — без нареканий. Мощный, производительный, средний шум работы. Идёт в комплекте с двумя насадками, для диванов и щелей. На основной насадке есть два режима: ковер и ровная поверхность. Удобно держать в руках, колесики тоже не заедают. Фильтр тоже чистить удобно. Единственное замечание — из-за мощности всасывания может отлетать насадка, присасываясь к поверхности, но это не беда. Пылесосом довольны!)
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
До него был такой же пылесос прослужил 12 лет перегорел движок наверно перестал включаться, данный пылесос радует так же, пылесосит очень хорошо главное поддерживать фильтр в чистом состоянии и будет все ок, единственное шланг покороче чем у предыдущего что не очень удобно, но в целом отличный пылесос, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший. Единственное - шланг немного дубовый в сравнении со старой моделью.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2024
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылик за свои деньги. Телескопичесеая труба, вертикальная парковка. Брал за 6200
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный пылесос. Качество соответствует цене.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Галина Е

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос очень хорошо работает. Мощность всасывания отличная.Придверной коврик на резиновой подложке пылесосить невозможно. Поднимает. Но есть регулятор мощности на ручке. Пылесос не тяжёлый.Удобный. Но есть минус-это гофрированный шланг. Жёсткий, плохо гнется. Но со временем думаю станет более податливый.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2024
Валерий В.

Достоинства:


Комментарий:
Доехал целый.Пока только положительные впечатления. Надеюсь прослужит долго.При использовании пахнет пластиком, надеюсь со временем запах пройдёт.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Сделан аккуратно. Приятный на вид. Претензий по его работе нет. Шум средний.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Валентина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос,много лет работал старый этой же фирмы,сейчас решили такой же купить, проверено,работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Пыль собирает хорошо. Но неудобный шланг, несгибаемый, колеса не маневренный, при маневрах заваливпется, насадка тоже топорная....нашла насадку от старого самсунг а, хорошо что подошла, с ней удобнее.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2024
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Убрал на ура, по сравнению с самсунг он лучше по первому мнению и маневреней, тоько шланг деревяный(сильно жетский)
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2023
Оксана Х.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос, по мощности тоже хорошо, удобно использовать, не тяжёлый, брали на подарок очень довольны за такую цену не плохо
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2023
Коптяков Алексей

Достоинства:


Комментарий:
хорош пылесос, полгода работает, полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2023
Эльвира Д.

Достоинства:


Комментарий:
Был такой же пылесос. Прослужил с 2008 года! 15 лет. Поэтому смело взяла такой же и не пожалела. Со своей задачей справляется на 5+
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2023
Антипова Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, никаких нареканий нет. Хорошо пылесосит
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Намучилась с пылесосами. Все время заказывала вертикальные, пока не поняла что они бестолковые, работают по типу веника, быстро собрать мусор. Без такого проводного, привычного нам пылесоса, дома не обойтись все равно… очень советую! Здесь пишут что мощность слабовата, я даже не знаю, мои ковры он ворочает. Куда уж мощнее, я даже не представляю. Если вы не знаете что взять чтобы убираться дома, чистить ковры, а не понтоваться висящей на стене новинке, берите обычный нормальный пылесос, не нужно выдумывать. Общалась со знакомыми у которых вертикальные стоят за сто тыс, бестолковые даже шерсть с трудом собирают.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2023
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
в магазине стоил на две тысячи, дороже
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2023
Галимова К.

Достоинства:


Комментарий:
всасываемость средняя, не очень высокач
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2023
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Продавец в объявлении выкладывает не соответствующее фото, заявлена была больше мощность



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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для уборки пыли, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
система фильтрации «Эллипс Циклон»
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
330
Развернуть
Длина сетевого шнура
5.3
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос LG VC5316NNTS со стильным серебристым корпусом и большими маневренными колесами поможет быстро и без особых усилий прибраться в доме. Набор насадок упростит сбор пыли, очистку щелей и плинтусов, уход за гладким полом и коврами. Мощная система всасывания собирает даже микрочастицы из воздуха, а выходной фильтр не дает пыли проникнуть через решетку обратно в квартиру. Техника LG VC5316NNTS оснащена длинным кабелем и телескопической трубой, создавая внушительный радиус действия в 8.3 м. Это позволит прибраться сразу в нескольких комнатах без утомительного переключения кабеля в другую розетку. Удобный регулятор мощности расположен на ручке. Контейнер на 1.3 л легко снимается и очищается от накопившегося мусора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший. Работает отлично. время покажет как будет дальше.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Чижикова Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос Пришло всё во время. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Анна Лин

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, но слишком жесткий шланг. И для меня не удобная ручка. А так, легкий и маневренный. Мощный
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Дамир С.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос мощный , легкий .Из минусов шланг дубовый и свист в шланге бывает .
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. В соотношении цена-качество — без нареканий. Мощный, производительный, средний шум работы. Идёт в комплекте с двумя насадками, для диванов и щелей. На основной насадке есть два режима: ковер и ровная поверхность. Удобно держать в руках, колесики тоже не заедают. Фильтр тоже чистить удобно. Единственное замечание — из-за мощности всасывания может отлетать насадка, присасываясь к поверхности, но это не беда. Пылесосом довольны!)
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
До него был такой же пылесос прослужил 12 лет перегорел движок наверно перестал включаться, данный пылесос радует так же, пылесосит очень хорошо главное поддерживать фильтр в чистом состоянии и будет все ок, единственное шланг покороче чем у предыдущего что не очень удобно, но в целом отличный пылесос, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший. Единственное - шланг немного дубовый в сравнении со старой моделью.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2024
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылик за свои деньги. Телескопичесеая труба, вертикальная парковка. Брал за 6200
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный пылесос. Качество соответствует цене.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Галина Е

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос очень хорошо работает. Мощность всасывания отличная.Придверной коврик на резиновой подложке пылесосить невозможно. Поднимает. Но есть регулятор мощности на ручке. Пылесос не тяжёлый.Удобный. Но есть минус-это гофрированный шланг. Жёсткий, плохо гнется. Но со временем думаю станет более податливый.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2024
Валерий В.

Достоинства:


Комментарий:
Доехал целый.Пока только положительные впечатления. Надеюсь прослужит долго.При использовании пахнет пластиком, надеюсь со временем запах пройдёт.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Сделан аккуратно. Приятный на вид. Претензий по его работе нет. Шум средний.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Валентина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос,много лет работал старый этой же фирмы,сейчас решили такой же купить, проверено,работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Пыль собирает хорошо. Но неудобный шланг, несгибаемый, колеса не маневренный, при маневрах заваливпется, насадка тоже топорная....нашла насадку от старого самсунг а, хорошо что подошла, с ней удобнее.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2024
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Убрал на ура, по сравнению с самсунг он лучше по первому мнению и маневреней, тоько шланг деревяный(сильно жетский)
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2023
Оксана Х.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос, по мощности тоже хорошо, удобно использовать, не тяжёлый, брали на подарок очень довольны за такую цену не плохо
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2023
Коптяков Алексей

Достоинства:


Комментарий:
хорош пылесос, полгода работает, полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2023
Эльвира Д.

Достоинства:


Комментарий:
Был такой же пылесос. Прослужил с 2008 года! 15 лет. Поэтому смело взяла такой же и не пожалела. Со своей задачей справляется на 5+
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2023
Антипова Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, никаких нареканий нет. Хорошо пылесосит
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Намучилась с пылесосами. Все время заказывала вертикальные, пока не поняла что они бестолковые, работают по типу веника, быстро собрать мусор. Без такого проводного, привычного нам пылесоса, дома не обойтись все равно… очень советую! Здесь пишут что мощность слабовата, я даже не знаю, мои ковры он ворочает. Куда уж мощнее, я даже не представляю. Если вы не знаете что взять чтобы убираться дома, чистить ковры, а не понтоваться висящей на стене новинке, берите обычный нормальный пылесос, не нужно выдумывать. Общалась со знакомыми у которых вертикальные стоят за сто тыс, бестолковые даже шерсть с трудом собирают.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2023
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
в магазине стоил на две тысячи, дороже
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2023
Галимова К.

Достоинства:


Комментарий:
всасываемость средняя, не очень высокач
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2023
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Продавец в объявлении выкладывает не соответствующее фото, заявлена была больше мощность


Пылесос LG VC5316NNTS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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