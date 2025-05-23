Пылесос LG VC5316NNTS
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Характеристики
Описание товара Пылесос LG VC5316NNTS
Пылесос LG VC5316NNTS со стильным серебристым корпусом и большими маневренными колесами поможет быстро и без особых усилий прибраться в доме. Набор насадок упростит сбор пыли, очистку щелей и плинтусов, уход за гладким полом и коврами. Мощная система всасывания собирает даже микрочастицы из воздуха, а выходной фильтр не дает пыли проникнуть через решетку обратно в квартиру. Техника LG VC5316NNTS оснащена длинным кабелем и телескопической трубой, создавая внушительный радиус действия в 8.3 м. Это позволит прибраться сразу в нескольких комнатах без утомительного переключения кабеля в другую розетку. Удобный регулятор мощности расположен на ручке. Контейнер на 1.3 л легко снимается и очищается от накопившегося мусора.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший. Работает отлично. время покажет как будет дальше.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос Пришло всё во время. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, но слишком жесткий шланг. И для меня не удобная ручка. А так, легкий и маневренный. Мощный
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос мощный , легкий .Из минусов шланг дубовый и свист в шланге бывает .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. В соотношении цена-качество — без нареканий. Мощный, производительный, средний шум работы. Идёт в комплекте с двумя насадками, для диванов и щелей. На основной насадке есть два режима: ковер и ровная поверхность. Удобно держать в руках, колесики тоже не заедают. Фильтр тоже чистить удобно. Единственное замечание — из-за мощности всасывания может отлетать насадка, присасываясь к поверхности, но это не беда. Пылесосом довольны!)
Достоинства:
Комментарий:
До него был такой же пылесос прослужил 12 лет перегорел движок наверно перестал включаться, данный пылесос радует так же, пылесосит очень хорошо главное поддерживать фильтр в чистом состоянии и будет все ок, единственное шланг покороче чем у предыдущего что не очень удобно, но в целом отличный пылесос, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший. Единственное - шланг немного дубовый в сравнении со старой моделью.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылик за свои деньги. Телескопичесеая труба, вертикальная парковка. Брал за 6200
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный пылесос. Качество соответствует цене.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос очень хорошо работает. Мощность всасывания отличная.Придверной коврик на резиновой подложке пылесосить невозможно. Поднимает. Но есть регулятор мощности на ручке. Пылесос не тяжёлый.Удобный. Но есть минус-это гофрированный шланг. Жёсткий, плохо гнется. Но со временем думаю станет более податливый.
Достоинства:
Комментарий:
Доехал целый.Пока только положительные впечатления. Надеюсь прослужит долго.При использовании пахнет пластиком, надеюсь со временем запах пройдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Сделан аккуратно. Приятный на вид. Претензий по его работе нет. Шум средний.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос,много лет работал старый этой же фирмы,сейчас решили такой же купить, проверено,работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Пыль собирает хорошо. Но неудобный шланг, несгибаемый, колеса не маневренный, при маневрах заваливпется, насадка тоже топорная....нашла насадку от старого самсунг а, хорошо что подошла, с ней удобнее.
Достоинства:
Комментарий:
Убрал на ура, по сравнению с самсунг он лучше по первому мнению и маневреней, тоько шланг деревяный(сильно жетский)
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос, по мощности тоже хорошо, удобно использовать, не тяжёлый, брали на подарок очень довольны за такую цену не плохо
Достоинства:
Комментарий:
хорош пылесос, полгода работает, полет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Был такой же пылесос. Прослужил с 2008 года! 15 лет. Поэтому смело взяла такой же и не пожалела. Со своей задачей справляется на 5+
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, никаких нареканий нет. Хорошо пылесосит
Достоинства:
Комментарий:
Намучилась с пылесосами. Все время заказывала вертикальные, пока не поняла что они бестолковые, работают по типу веника, быстро собрать мусор. Без такого проводного, привычного нам пылесоса, дома не обойтись все равно… очень советую! Здесь пишут что мощность слабовата, я даже не знаю, мои ковры он ворочает. Куда уж мощнее, я даже не представляю. Если вы не знаете что взять чтобы убираться дома, чистить ковры, а не понтоваться висящей на стене новинке, берите обычный нормальный пылесос, не нужно выдумывать. Общалась со знакомыми у которых вертикальные стоят за сто тыс, бестолковые даже шерсть с трудом собирают.
Достоинства:
Комментарий:
в магазине стоил на две тысячи, дороже
Достоинства:
Комментарий:
всасываемость средняя, не очень высокач
Достоинства:
Комментарий:
Продавец в объявлении выкладывает не соответствующее фото, заявлена была больше мощность
Отзывы о товаре Пылесос LG VC5316NNTS
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший. Работает отлично. время покажет как будет дальше.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос Пришло всё во время. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, но слишком жесткий шланг. И для меня не удобная ручка. А так, легкий и маневренный. Мощный
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос мощный , легкий .Из минусов шланг дубовый и свист в шланге бывает .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. В соотношении цена-качество — без нареканий. Мощный, производительный, средний шум работы. Идёт в комплекте с двумя насадками, для диванов и щелей. На основной насадке есть два режима: ковер и ровная поверхность. Удобно держать в руках, колесики тоже не заедают. Фильтр тоже чистить удобно. Единственное замечание — из-за мощности всасывания может отлетать насадка, присасываясь к поверхности, но это не беда. Пылесосом довольны!)
Достоинства:
Комментарий:
До него был такой же пылесос прослужил 12 лет перегорел движок наверно перестал включаться, данный пылесос радует так же, пылесосит очень хорошо главное поддерживать фильтр в чистом состоянии и будет все ок, единственное шланг покороче чем у предыдущего что не очень удобно, но в целом отличный пылесос, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший. Единственное - шланг немного дубовый в сравнении со старой моделью.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылик за свои деньги. Телескопичесеая труба, вертикальная парковка. Брал за 6200
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный пылесос. Качество соответствует цене.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос очень хорошо работает. Мощность всасывания отличная.Придверной коврик на резиновой подложке пылесосить невозможно. Поднимает. Но есть регулятор мощности на ручке. Пылесос не тяжёлый.Удобный. Но есть минус-это гофрированный шланг. Жёсткий, плохо гнется. Но со временем думаю станет более податливый.
Достоинства:
Комментарий:
Доехал целый.Пока только положительные впечатления. Надеюсь прослужит долго.При использовании пахнет пластиком, надеюсь со временем запах пройдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Сделан аккуратно. Приятный на вид. Претензий по его работе нет. Шум средний.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос,много лет работал старый этой же фирмы,сейчас решили такой же купить, проверено,работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Пыль собирает хорошо. Но неудобный шланг, несгибаемый, колеса не маневренный, при маневрах заваливпется, насадка тоже топорная....нашла насадку от старого самсунг а, хорошо что подошла, с ней удобнее.
Достоинства:
Комментарий:
Убрал на ура, по сравнению с самсунг он лучше по первому мнению и маневреней, тоько шланг деревяный(сильно жетский)
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос, по мощности тоже хорошо, удобно использовать, не тяжёлый, брали на подарок очень довольны за такую цену не плохо
Достоинства:
Комментарий:
хорош пылесос, полгода работает, полет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Был такой же пылесос. Прослужил с 2008 года! 15 лет. Поэтому смело взяла такой же и не пожалела. Со своей задачей справляется на 5+
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, никаких нареканий нет. Хорошо пылесосит
Достоинства:
Комментарий:
Намучилась с пылесосами. Все время заказывала вертикальные, пока не поняла что они бестолковые, работают по типу веника, быстро собрать мусор. Без такого проводного, привычного нам пылесоса, дома не обойтись все равно… очень советую! Здесь пишут что мощность слабовата, я даже не знаю, мои ковры он ворочает. Куда уж мощнее, я даже не представляю. Если вы не знаете что взять чтобы убираться дома, чистить ковры, а не понтоваться висящей на стене новинке, берите обычный нормальный пылесос, не нужно выдумывать. Общалась со знакомыми у которых вертикальные стоят за сто тыс, бестолковые даже шерсть с трудом собирают.
Достоинства:
Комментарий:
в магазине стоил на две тысячи, дороже
Достоинства:
Комментарий:
всасываемость средняя, не очень высокач
Достоинства:
Комментарий:
Продавец в объявлении выкладывает не соответствующее фото, заявлена была больше мощность