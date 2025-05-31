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Пылесос Samsung VCC4520S3R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Samsung VCC4520S3R

23 Отзывы
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Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 1
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 2
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 3
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 4
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 5
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 6
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 7
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 8
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 9
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 10
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 11
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 12
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 13
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 14
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 15
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 16
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 17
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 18
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 19
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 20
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 21
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 22
Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 1
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 2
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 3
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 4
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 5
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 6
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 7
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 8
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 9
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 10
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 11
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 12
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 13
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 14
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 15
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 16
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 17
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 18
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 19
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 20
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 21
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 22
  • Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687473
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Размеры в упаковке, см
51х32х31
Вес, кг.
6.8

Описание товара Пылесос Samsung VCC4520S3R

Пылесос Samsung VCC4520S3R/XEV ? удобный и эффективный в уборке прибор мощностью 1600 Вт. Он легко скользит по любым поверхностям благодаря двум большим колесам. Прибор использует составную стальную трубу, которая вместе с сетевым шнуром увеличивает радиус действия до 9.2 м. Это позволяет убрать большое пространство от одной розетки. Для сбора пыли Samsung VCC4520S3R/XEV использует контейнер объемом 1.3 л. Он легко вынимается из корпуса для освобождения от мусора и так же легко устанавливается обратно. Благодаря разделению пылесборника на две камеры происходит двойная очистка от пыли и мусора, при которой в наружной камере задерживаются крупные частицы. Фильтрация НЕРА позволяет выпускать чистый воздух, лишенный споров пыльцы, аллергенов, плесени. Мощность всасывания 350 Вт обеспечивает высокую эффективность уборки. Устройство укомплектовано тремя насадками, что позволяет максимально комфортно справляться с пылью и мусором. Это насадка для пыли, универсальная щетка и щелевая насадка для труднодоступных мест.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC4520S3R

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
мощный,удобный,то что нужно,предыдущий тоже этой марки,но с мешками,как же я с ним намучилась,а тут вытряхнул контейнер,под краном ополоснул и красота
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Этот бочонок прекрасно справляется со своими функциями
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классический вариант пылесоса. Работает отлично, сосёт качественно.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо,один недостатка, слабенькая щётка
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
яна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравился. Почистил шерстяной ковёр просто замечательно!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Манижа Я.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший пылесос. Я купила второй. рекомендую. смела берите
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
покупала маме, очень понравился, удобный
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
шумноват, но работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Гулчачак С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший, мощный пылесос, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Уварцева Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос нормальный такой уже был, тянет нормально все устраивает, упаковка целая
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Самсунг-качество проверенное временем.Покупал пылесос для мамы,у нас тоже Самсунг,не смог вспомнить сколько лет назад мы его покупали,до сих пор работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Ирина У.

Достоинства:


Комментарий:
стоит своих денег..чистить нужно иначе не тянет
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Единственное несоответствие вместо 1600. прислали 1400.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос очень хорошо справляется с уборкой, брали в подарок маме, она быстро с ним разобралась! пришло всё целое и в срок!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Игорь И.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший высасывает хорошо пока работает
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
ТАТЬЯНА К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо. Всасывание хорошее. Хороший пылесос за свою цену)
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный агрегат. Приобрёл на замену именно такому, который проработал с 2009 г. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Ларина М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, в работе пока не знаю как себя поведёт.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Юрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Взял такой же на замену старому, только тот был синий и проработал лет так 13-15. Проворонили, стали лениться мыть фильтр двигателя, он и сдох (двигатель) :) Сразу этот заказал. Доволен, пипец! Яркий, Красный, как Феррари! И соссëëт так же)))) Цена-качество Класс! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос маме понравился. Компактный, лёгкий, мощный. Контейнер доя мусора легко вынимается и ставится на место. Единственный минус - нет выдвижной щёточки, не регулируется плотность прилегания щётки, и она слишком сильно присасывается к покрытию. Местами тяжело протянуть
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень мощный, жаль регулятора скорости нету.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ,просто класс у меня такой был 12 лет служил верой и правдой надеюсь что этот так же прослужит рекомендую к покупке не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Викторыч

Достоинства:


Комментарий:
прост, надёжен, производителен. рекомендую



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Описание
Пылесос Samsung VCC4520S3R/XEV ? удобный и эффективный в уборке прибор мощностью 1600 Вт. Он легко скользит по любым поверхностям благодаря двум большим колесам. Прибор использует составную стальную трубу, которая вместе с сетевым шнуром увеличивает радиус действия до 9.2 м. Это позволяет убрать большое пространство от одной розетки. Для сбора пыли Samsung VCC4520S3R/XEV использует контейнер объемом 1.3 л. Он легко вынимается из корпуса для освобождения от мусора и так же легко устанавливается обратно. Благодаря разделению пылесборника на две камеры происходит двойная очистка от пыли и мусора, при которой в наружной камере задерживаются крупные частицы. Фильтрация НЕРА позволяет выпускать чистый воздух, лишенный споров пыльцы, аллергенов, плесени. Мощность всасывания 350 Вт обеспечивает высокую эффективность уборки. Устройство укомплектовано тремя насадками, что позволяет максимально комфортно справляться с пылью и мусором. Это насадка для пыли, универсальная щетка и щелевая насадка для труднодоступных мест.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
мощный,удобный,то что нужно,предыдущий тоже этой марки,но с мешками,как же я с ним намучилась,а тут вытряхнул контейнер,под краном ополоснул и красота
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Этот бочонок прекрасно справляется со своими функциями
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классический вариант пылесоса. Работает отлично, сосёт качественно.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо,один недостатка, слабенькая щётка
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
яна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравился. Почистил шерстяной ковёр просто замечательно!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Манижа Я.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший пылесос. Я купила второй. рекомендую. смела берите
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
покупала маме, очень понравился, удобный
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
шумноват, но работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Гулчачак С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший, мощный пылесос, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Уварцева Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос нормальный такой уже был, тянет нормально все устраивает, упаковка целая
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Самсунг-качество проверенное временем.Покупал пылесос для мамы,у нас тоже Самсунг,не смог вспомнить сколько лет назад мы его покупали,до сих пор работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Ирина У.

Достоинства:


Комментарий:
стоит своих денег..чистить нужно иначе не тянет
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Единственное несоответствие вместо 1600. прислали 1400.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос очень хорошо справляется с уборкой, брали в подарок маме, она быстро с ним разобралась! пришло всё целое и в срок!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Игорь И.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший высасывает хорошо пока работает
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
ТАТЬЯНА К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо. Всасывание хорошее. Хороший пылесос за свою цену)
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный агрегат. Приобрёл на замену именно такому, который проработал с 2009 г. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Ларина М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, в работе пока не знаю как себя поведёт.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Юрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Взял такой же на замену старому, только тот был синий и проработал лет так 13-15. Проворонили, стали лениться мыть фильтр двигателя, он и сдох (двигатель) :) Сразу этот заказал. Доволен, пипец! Яркий, Красный, как Феррари! И соссëëт так же)))) Цена-качество Класс! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос маме понравился. Компактный, лёгкий, мощный. Контейнер доя мусора легко вынимается и ставится на место. Единственный минус - нет выдвижной щёточки, не регулируется плотность прилегания щётки, и она слишком сильно присасывается к покрытию. Местами тяжело протянуть
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень мощный, жаль регулятора скорости нету.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ,просто класс у меня такой был 12 лет служил верой и правдой надеюсь что этот так же прослужит рекомендую к покупке не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Викторыч

Достоинства:


Комментарий:
прост, надёжен, производителен. рекомендую


Пылесос Samsung VCC4520S3R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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