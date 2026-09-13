Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый
Пылесос для сухой уборки Hyundai HYV-C3550 выполнен в обтекаемом форм-факторе и оригинальном сочетании цветов. Фильтр внутри девайса оснащён технологией циклона. Она позволяет тонко очищать поступающий внутрь воздух от примесей грязи и пыли любого размера, даже самой мелкой. Общая мощность пылесоса – 2220 Вт, но на всасывание он использует до 380 Вт. При этом параметр поддается регулировке посредством расположенного на верхней части корпуса кругового переключателя. Он позволяет тонко подстроить мощность для любых ситуаций. При этом, независимо от выбранного режима, шум от применения девайса не будет превышать отметку 79 дБ. Для пыли у данной модели предусмотрен контейнер, а объём её пылесборника достигает 2.5 л. Ёмкости хватит для нескольких уборок перед тем, как появится необходимость её опустошить и очистить. Корпус Hyundai HYV-C3550 выполнен из материала, который сочетает в себе небольшой вес, прочность и высокую надежность. Поскольку устройство оснащено парой колес и эргономичной рукоятью, перемещать его по дому удобно и просто. Этому же способствует и оптимальная длина шнура питания прибора – 5 м. Она позволяет не привязываться к источнику электричества, но при этом кабель не путается под ногами и не мешает во время использования. Труба Hyundai HYV-C3550 конструкционно имеет телескопическое строение, её длина легко изменяется, если это требуется. Поэтому даже при длительной работе с пылесосом спина не болит – устройство подстраивается под рост. Комплект насадок, идущих вместе с пылесосом, включает сразу четыре их разновидности. Каждая имеет собственный функционал.
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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