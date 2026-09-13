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Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый

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Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 16
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 17
Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
79
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 16
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 17
  • Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703866
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
коричневый
Прочее
фильтр тонкой очистки, НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
циклон
Потребляемая мощность, Вт
2220
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х31х29
Вес, кг.
5.88

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый

Пылесос для сухой уборки Hyundai HYV-C3550 выполнен в обтекаемом форм-факторе и оригинальном сочетании цветов. Фильтр внутри девайса оснащён технологией циклона. Она позволяет тонко очищать поступающий внутрь воздух от примесей грязи и пыли любого размера, даже самой мелкой. Общая мощность пылесоса – 2220 Вт, но на всасывание он использует до 380 Вт. При этом параметр поддается регулировке посредством расположенного на верхней части корпуса кругового переключателя. Он позволяет тонко подстроить мощность для любых ситуаций. При этом, независимо от выбранного режима, шум от применения девайса не будет превышать отметку 79 дБ. Для пыли у данной модели предусмотрен контейнер, а объём её пылесборника достигает 2.5 л. Ёмкости хватит для нескольких уборок перед тем, как появится необходимость её опустошить и очистить. Корпус Hyundai HYV-C3550 выполнен из материала, который сочетает в себе небольшой вес, прочность и высокую надежность. Поскольку устройство оснащено парой колес и эргономичной рукоятью, перемещать его по дому удобно и просто. Этому же способствует и оптимальная длина шнура питания прибора – 5 м. Она позволяет не привязываться к источнику электричества, но при этом кабель не путается под ногами и не мешает во время использования. Труба Hyundai HYV-C3550 конструкционно имеет телескопическое строение, её длина легко изменяется, если это требуется. Поэтому даже при длительной работе с пылесосом спина не болит – устройство подстраивается под рост. Комплект насадок, идущих вместе с пылесосом, включает сразу четыре их разновидности. Каждая имеет собственный функционал.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C3550 2220Вт золотистый/темно-коричневый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
коричневый
Прочее
фильтр тонкой очистки, НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
циклон
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2220
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос для сухой уборки Hyundai HYV-C3550 выполнен в обтекаемом форм-факторе и оригинальном сочетании цветов. Фильтр внутри девайса оснащён технологией циклона. Она позволяет тонко очищать поступающий внутрь воздух от примесей грязи и пыли любого размера, даже самой мелкой. Общая мощность пылесоса – 2220 Вт, но на всасывание он использует до 380 Вт. При этом параметр поддается регулировке посредством расположенного на верхней части корпуса кругового переключателя. Он позволяет тонко подстроить мощность для любых ситуаций. При этом, независимо от выбранного режима, шум от применения девайса не будет превышать отметку 79 дБ. Для пыли у данной модели предусмотрен контейнер, а объём её пылесборника достигает 2.5 л. Ёмкости хватит для нескольких уборок перед тем, как появится необходимость её опустошить и очистить. Корпус Hyundai HYV-C3550 выполнен из материала, который сочетает в себе небольшой вес, прочность и высокую надежность. Поскольку устройство оснащено парой колес и эргономичной рукоятью, перемещать его по дому удобно и просто. Этому же способствует и оптимальная длина шнура питания прибора – 5 м. Она позволяет не привязываться к источнику электричества, но при этом кабель не путается под ногами и не мешает во время использования. Труба Hyundai HYV-C3550 конструкционно имеет телескопическое строение, её длина легко изменяется, если это требуется. Поэтому даже при длительной работе с пылесосом спина не болит – устройство подстраивается под рост. Комплект насадок, идущих вместе с пылесосом, включает сразу четыре их разновидности. Каждая имеет собственный функционал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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