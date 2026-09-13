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Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный

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Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
88
Мощность всасывания, Вт
380
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  • Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703728
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
автоматическое сматывание шнура, место для хранения насадок
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
88
Функции и особенности
мультициклон
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х33х31
Вес, кг.
6.88

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный

Hyundai HYV-C3075 – это пылесос, выполненный в полупрозрачном хайтеч-исполнении и обеспечивающий идеальную чистоту за минимальный срок. Прибор работает с использованием технологии мультициклона, которая способствует эффективной уборке и быстрому избавлению от грязи и пыли. Данная модель использует 2000 Вт в качестве общей мощности и 380 Вт для всасывания. Этот параметр легко варьируется поворотом регулятора, установленного на лёгкий пластиковый корпус устройства. Однако в любом режиме Hyundai HYV-C3075 не издаёт слишком много шума – звук держится в районе до 88 дБ. Для более эффективной уборки в самых разных условиях и на самых разных площадях девайс оснащён длинным сетевым шнуром, который руками разматывается до 5 м и сматывается в автоматическом режиме на специально предусмотренную катушку по нажатию всего одной соответствующей кнопки. Корпус Hyundai HYV-C3075 сделан из лёгкого и прочного пластика. Лёгкий вес устройства, ручка на его верхней части и два крупных колеса облегчают перемещение данной модели в любых условиях. Труба Hyundai HYV-C3075 сделана в классическом телескопическом исполнении, чтобы легко добираться до пыли даже в самых отдаленных уголках комнаты. Она поддерживает присоединение трёх сменных насадок, идущих в комплекте с девайсом. Объём пылесборника устройства составляет 1.5 л. Внутри пылесоса установлен фильтр тонкой очистки. Комплект поставки Hyundai HYV-C3075 включает инструкцию, полностью переведенную на русский язык. Она доходчиво отвечает на большинство вопросов, связанных с эксплуатацией прибора.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
автоматическое сматывание шнура, место для хранения насадок
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
88
Функции и особенности
мультициклон
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYV-C3075 – это пылесос, выполненный в полупрозрачном хайтеч-исполнении и обеспечивающий идеальную чистоту за минимальный срок. Прибор работает с использованием технологии мультициклона, которая способствует эффективной уборке и быстрому избавлению от грязи и пыли. Данная модель использует 2000 Вт в качестве общей мощности и 380 Вт для всасывания. Этот параметр легко варьируется поворотом регулятора, установленного на лёгкий пластиковый корпус устройства. Однако в любом режиме Hyundai HYV-C3075 не издаёт слишком много шума – звук держится в районе до 88 дБ. Для более эффективной уборки в самых разных условиях и на самых разных площадях девайс оснащён длинным сетевым шнуром, который руками разматывается до 5 м и сматывается в автоматическом режиме на специально предусмотренную катушку по нажатию всего одной соответствующей кнопки. Корпус Hyundai HYV-C3075 сделан из лёгкого и прочного пластика. Лёгкий вес устройства, ручка на его верхней части и два крупных колеса облегчают перемещение данной модели в любых условиях. Труба Hyundai HYV-C3075 сделана в классическом телескопическом исполнении, чтобы легко добираться до пыли даже в самых отдаленных уголках комнаты. Она поддерживает присоединение трёх сменных насадок, идущих в комплекте с девайсом. Объём пылесборника устройства составляет 1.5 л. Внутри пылесоса установлен фильтр тонкой очистки. Комплект поставки Hyundai HYV-C3075 включает инструкцию, полностью переведенную на русский язык. Она доходчиво отвечает на большинство вопросов, связанных с эксплуатацией прибора.
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Отзывы


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