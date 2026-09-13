Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C3075 2000Вт красный/черный
Hyundai HYV-C3075 – это пылесос, выполненный в полупрозрачном хайтеч-исполнении и обеспечивающий идеальную чистоту за минимальный срок. Прибор работает с использованием технологии мультициклона, которая способствует эффективной уборке и быстрому избавлению от грязи и пыли. Данная модель использует 2000 Вт в качестве общей мощности и 380 Вт для всасывания. Этот параметр легко варьируется поворотом регулятора, установленного на лёгкий пластиковый корпус устройства. Однако в любом режиме Hyundai HYV-C3075 не издаёт слишком много шума – звук держится в районе до 88 дБ. Для более эффективной уборки в самых разных условиях и на самых разных площадях девайс оснащён длинным сетевым шнуром, который руками разматывается до 5 м и сматывается в автоматическом режиме на специально предусмотренную катушку по нажатию всего одной соответствующей кнопки. Корпус Hyundai HYV-C3075 сделан из лёгкого и прочного пластика. Лёгкий вес устройства, ручка на его верхней части и два крупных колеса облегчают перемещение данной модели в любых условиях. Труба Hyundai HYV-C3075 сделана в классическом телескопическом исполнении, чтобы легко добираться до пыли даже в самых отдаленных уголках комнаты. Она поддерживает присоединение трёх сменных насадок, идущих в комплекте с девайсом. Объём пылесборника устройства составляет 1.5 л. Внутри пылесоса установлен фильтр тонкой очистки. Комплект поставки Hyundai HYV-C3075 включает инструкцию, полностью переведенную на русский язык. Она доходчиво отвечает на большинство вопросов, связанных с эксплуатацией прибора.
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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