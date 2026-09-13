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Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый

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Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 1
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 2
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 3
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 4
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 5
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 6
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 7
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 8
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 9
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 10
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 11
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 12
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 13
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 14
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 15
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 16
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 17
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 18
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 19
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 20
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 21
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров, турбощетка, щелевая насадка
Цвет
черный
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.4 л
Мощность всасывания, Вт
9000
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 1
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 2
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 3
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 4
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 5
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 6
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 7
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 8
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 9
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 10
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 11
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 12
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 13
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 14
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 15
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 16
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 17
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 18
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 19
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 20
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 21
  • Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704081
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров, турбощетка, щелевая насадка
Цвет
черный
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания, Вт
9000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х22х19
Вес, кг.
3.02

Описание товара Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый

Пылесос VITEK в элегантном черном корпусе — настоящий помощник для быстрой и эффективной сухой уборки. Мощность всасывания 9000 Вт гарантирует отличные результаты даже при большой загрязненности. Легкий вес 3,02 кг позволяет без труда переносить пылесос по дому, а цельная труба всасывания делает процесс уборки удобным и надежным. Контейнер для сбора пыли легко освобождается — забудьте о хлопотах с заменой мешков. Регулятор мощности на корпусе помогает настроить работу пылесоса именно под ваши задачи.

Отзывы о товаре Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров, турбощетка, щелевая насадка
Цвет
черный
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания, Вт
9000
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос VITEK в элегантном черном корпусе — настоящий помощник для быстрой и эффективной сухой уборки. Мощность всасывания 9000 Вт гарантирует отличные результаты даже при большой загрязненности. Легкий вес 3,02 кг позволяет без труда переносить пылесос по дому, а цельная труба всасывания делает процесс уборки удобным и надежным. Контейнер для сбора пыли легко освобождается — забудьте о хлопотах с заменой мешков. Регулятор мощности на корпусе помогает настроить работу пылесоса именно под ваши задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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