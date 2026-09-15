Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, 2 насадки, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Уровень шума, дБ
82
Мощность всасывания, Вт
350
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 678098
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
поворот шланга на 360 град., радиус действия 9.2 м
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, 2 насадки, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х31
Вес, кг.
6.8
Описание товара Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black
Бытовой пылесос обеспечивает легкую уборку, не занимает много места отличается долговечностью эффективностью работы. Уникальная двухкамерная система Twin Chamber System компании Samsung включает две рабочие камеры, благодаря чему повышается эффективность чистки и сохранение высокой мощности всасывания. Поскольку частицы пыли увлекаются вихревым потоком воздух во внутреннюю камеру, частицы мусора удаляются из потока под действием центробежных сил. В результате крупные частицы пыли и мусора остаются во внешней камере и легко удаляются при опустошении пылесборника. Система позволяет сократить время на трудоемкую процедуру удаления собранной пыли из пылесоса и покупку запасных мешков для сбора пыли.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
поворот шланга на 360 град., радиус действия 9.2 м
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, 2 насадки, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Бытовой пылесос обеспечивает легкую уборку, не занимает много места отличается долговечностью эффективностью работы. Уникальная двухкамерная система Twin Chamber System компании Samsung включает две рабочие камеры, благодаря чему повышается эффективность чистки и сохранение высокой мощности всасывания. Поскольку частицы пыли увлекаются вихревым потоком воздух во внутреннюю камеру, частицы мусора удаляются из потока под действием центробежных сил. В результате крупные частицы пыли и мусора остаются во внешней камере и легко удаляются при опустошении пылесборника. Система позволяет сократить время на трудоемкую процедуру удаления собранной пыли из пылесоса и покупку запасных мешков для сбора пыли.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Пылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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