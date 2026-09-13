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Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный

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Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 16
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 17
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 18
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 19
Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
79
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 16
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 17
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 18
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 19
  • Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703949
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
фильтр тонкой очистки, НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
легко очищаемый пылесборник, шланг
Потребляемая мощность, Вт
2220
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х29
Вес, кг.
5.8

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный

Hyundai HYV-C3955 – это эргономичный пылесос в футуристичном дизайне, который отлично справляется с сухой уборкой любой поверхности. Фильтрующая система прибора построена на технологии циклона. Она обеспечивает тонкое очищение поступающего в шланг воздуха от любых частиц пыли – даже самых маленьких. Однако девайс легко справляется и с более крупным мусором, для этого его мотор может выдавать до 380 Вт мощности. Её можно варьировать в зависимости от потребностей и ситуации. Регулятор для этого расположен на верхней части корпуса данной модели. Общая мощность пылесоса – 2200 Вт. В любом из выбранных режимов работы он не издаёт много шума – до 79 дБ. Данная модель работает с контейнером для пыли и имеет пылесборник объёмом 3 л, которого хватит на несколько уборок. Труба для всасывания Hyundai HYV-C3955 имеет эргономичное строение и раскладывается по телескопическому принципу, чтобы длину можно было легко регулировать в зависимости от задач и мест, требующих очистки. Для повышения функциональности пылесоса в комплекте с ним поставляется сразу 3 различные насадки. Каждая из них имеет собственные особенности. Шнур питания Hyundai HYV-C3955 выполнен с оптимальной для уборки длиной 5 м. Она позволяет не стоять слишком близко к розетке, но при этом провод не путается под ногами. Для удобства кабель можно смотать на встроенную катушку по нажатию всего одной кнопки на корпусе из лёгкого и прочного пластика. Для эргономичного перемещения он оснащён парой больший колес по бокам и двумя рукоятками на передней и верхней частях корпуса. В наборе с Hyundai HYV-C3955 идёт подробное руководство по эксплуатации на русском языке. Оно исчерпывающе ответит на любые возможные вопросы, связанные с использованием прибора.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
фильтр тонкой очистки, НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
легко очищаемый пылесборник, шланг
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
2220
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYV-C3955 – это эргономичный пылесос в футуристичном дизайне, который отлично справляется с сухой уборкой любой поверхности. Фильтрующая система прибора построена на технологии циклона. Она обеспечивает тонкое очищение поступающего в шланг воздуха от любых частиц пыли – даже самых маленьких. Однако девайс легко справляется и с более крупным мусором, для этого его мотор может выдавать до 380 Вт мощности. Её можно варьировать в зависимости от потребностей и ситуации. Регулятор для этого расположен на верхней части корпуса данной модели. Общая мощность пылесоса – 2200 Вт. В любом из выбранных режимов работы он не издаёт много шума – до 79 дБ. Данная модель работает с контейнером для пыли и имеет пылесборник объёмом 3 л, которого хватит на несколько уборок. Труба для всасывания Hyundai HYV-C3955 имеет эргономичное строение и раскладывается по телескопическому принципу, чтобы длину можно было легко регулировать в зависимости от задач и мест, требующих очистки. Для повышения функциональности пылесоса в комплекте с ним поставляется сразу 3 различные насадки. Каждая из них имеет собственные особенности. Шнур питания Hyundai HYV-C3955 выполнен с оптимальной для уборки длиной 5 м. Она позволяет не стоять слишком близко к розетке, но при этом провод не путается под ногами. Для удобства кабель можно смотать на встроенную катушку по нажатию всего одной кнопки на корпусе из лёгкого и прочного пластика. Для эргономичного перемещения он оснащён парой больший колес по бокам и двумя рукоятками на передней и верхней частях корпуса. В наборе с Hyundai HYV-C3955 идёт подробное руководство по эксплуатации на русском языке. Оно исчерпывающе ответит на любые возможные вопросы, связанные с использованием прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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