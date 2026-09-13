Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C3955 2220Вт фиолетовый/черный

Hyundai HYV-C3955 – это эргономичный пылесос в футуристичном дизайне, который отлично справляется с сухой уборкой любой поверхности. Фильтрующая система прибора построена на технологии циклона. Она обеспечивает тонкое очищение поступающего в шланг воздуха от любых частиц пыли – даже самых маленьких. Однако девайс легко справляется и с более крупным мусором, для этого его мотор может выдавать до 380 Вт мощности. Её можно варьировать в зависимости от потребностей и ситуации. Регулятор для этого расположен на верхней части корпуса данной модели. Общая мощность пылесоса – 2200 Вт. В любом из выбранных режимов работы он не издаёт много шума – до 79 дБ. Данная модель работает с контейнером для пыли и имеет пылесборник объёмом 3 л, которого хватит на несколько уборок. Труба для всасывания Hyundai HYV-C3955 имеет эргономичное строение и раскладывается по телескопическому принципу, чтобы длину можно было легко регулировать в зависимости от задач и мест, требующих очистки. Для повышения функциональности пылесоса в комплекте с ним поставляется сразу 3 различные насадки. Каждая из них имеет собственные особенности. Шнур питания Hyundai HYV-C3955 выполнен с оптимальной для уборки длиной 5 м. Она позволяет не стоять слишком близко к розетке, но при этом провод не путается под ногами. Для удобства кабель можно смотать на встроенную катушку по нажатию всего одной кнопки на корпусе из лёгкого и прочного пластика. Для эргономичного перемещения он оснащён парой больший колес по бокам и двумя рукоятками на передней и верхней частях корпуса. В наборе с Hyundai HYV-C3955 идёт подробное руководство по эксплуатации на русском языке. Оно исчерпывающе ответит на любые возможные вопросы, связанные с использованием прибора.