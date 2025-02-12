Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, насадка для пола и ковров
Цвет
синий
Труба всасывания
составная
Емкость пылесборника
1.3 л
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
350
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб.
В наличии
Код товара: 180557
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 150 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, насадка для пола и ковров
Цвет
синий
Труба всасывания
составная
Емкость пылесборника
1.3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
6
Размеры в упаковке, см
50х30х30
Вес, кг.
4.3
Описание товара Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue
Пылесос с контейнером для пыли Samsung SC4520 оснащён двухкамерной системой Twin Chamber System, за счёт которой в разы увеличивается качество и скорость уборки: мелкие частицы мусора под воздействием вихревого потока направляются во внутренний отсек, а крупные оседают во внешнем.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, насадка для пола и ковров
Цвет
синий
Труба всасывания
составная
Емкость пылесборника
1.3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
6
Пылесос с контейнером для пыли Samsung SC4520 оснащён двухкамерной системой Twin Chamber System, за счёт которой в разы увеличивается качество и скорость уборки: мелкие частицы мусора под воздействием вихревого потока направляются во внутренний отсек, а крупные оседают во внешнем.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Достоинства:
Комментарий:
Простой как автомат Калашникова и такой же надежный, и функциональный
Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue - купить по цене 5150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue
Достоинства:
Комментарий:
Простой как автомат Калашникова и такой же надежный, и функциональный