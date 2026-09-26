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Пылесос Samsung VCC4140V3A с мешком для сбора пыли, синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Samsung VCC4140V3A с мешком для сбора пыли, синий

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Пылесос Samsung VCC4140V3A с мешком для сбора пыли, синий - фото 1
Пылесос Samsung VCC4140V3A с мешком для сбора пыли, синий - фото 2
Пылесос Samsung VCC4140V3A с мешком для сбора пыли, синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, насадка-щетка, щелевая насадка, насадка для пола и ковров
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3 л
Уровень шума, дБ
83
Мощность всасывания, Вт
320
  • Пылесос Samsung VCC4140V3A с мешком для сбора пыли, синий - фото 1
  • Пылесос Samsung VCC4140V3A с мешком для сбора пыли, синий - фото 2
  • Пылесос Samsung VCC4140V3A с мешком для сбора пыли, синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 75491
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
серый
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, насадка-щетка, щелевая насадка, насадка для пола и ковров
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника, место для хранения насадок, регулировка всасывание на ручке, продувка, вертикальная/горизонтальная парковка трубы
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
320
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х28
Вес, кг.
6.3

Описание товара Пылесос Samsung VCC4140V3A с мешком для сбора пыли, синий

Яркий синий пылесос Samsung SC4140 - эксперт в сухой уборке напольных покрытий любого типа. Имеющий обычную конструкцию прибор позволит вам в два счета справиться даже с самым загрязненным и замусоренным ковром благодаря мощности всасывания 320 Вт. Во время работы устройства его энергопотребление не превысит 1600 Вт. Для сбора всасываемого пылесосом мусора и пыли используется мешок емкостью 3 л, который вам потребуется опустошать не чаще раза в месяц при интенсивном использовании техники. Имеется фильтр тонкой очистки, который не даст всасываемым в пылесос частицам пыли и аллергенам попасть обратно в воздух в помещении. Пылесос Samsung SC4140 имеет регулятор мощности, располагающийся на корпусе, благодаря которому вы сможете настроить мощность всасывания в зависимости от типа очищаемого покрытия. Телескопическая труба удобна тем, что ее длину можно отрегулировать исходя из предпочтений и роста пользователя. Радиус действия устройства достигает 9.2 л, что предоставляет свободу действий хозяйке во время уборки.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC4140V3A с мешком для сбора пыли, синий




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
серый
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, насадка-щетка, щелевая насадка, насадка для пола и ковров
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника, место для хранения насадок, регулировка всасывание на ручке, продувка, вертикальная/горизонтальная парковка трубы
Потребляемая мощность, Вт
1600
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
320
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Яркий синий пылесос Samsung SC4140 - эксперт в сухой уборке напольных покрытий любого типа. Имеющий обычную конструкцию прибор позволит вам в два счета справиться даже с самым загрязненным и замусоренным ковром благодаря мощности всасывания 320 Вт. Во время работы устройства его энергопотребление не превысит 1600 Вт. Для сбора всасываемого пылесосом мусора и пыли используется мешок емкостью 3 л, который вам потребуется опустошать не чаще раза в месяц при интенсивном использовании техники. Имеется фильтр тонкой очистки, который не даст всасываемым в пылесос частицам пыли и аллергенам попасть обратно в воздух в помещении. Пылесос Samsung SC4140 имеет регулятор мощности, располагающийся на корпусе, благодаря которому вы сможете настроить мощность всасывания в зависимости от типа очищаемого покрытия. Телескопическая труба удобна тем, что ее длину можно отрегулировать исходя из предпочтений и роста пользователя. Радиус действия устройства достигает 9.2 л, что предоставляет свободу действий хозяйке во время уборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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