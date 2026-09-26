Пылесос Samsung VCC4140V3A с мешком для сбора пыли, синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Samsung VCC4140V3A с мешком для сбора пыли, синий
Яркий синий пылесос Samsung SC4140 - эксперт в сухой уборке напольных покрытий любого типа. Имеющий обычную конструкцию прибор позволит вам в два счета справиться даже с самым загрязненным и замусоренным ковром благодаря мощности всасывания 320 Вт. Во время работы устройства его энергопотребление не превысит 1600 Вт. Для сбора всасываемого пылесосом мусора и пыли используется мешок емкостью 3 л, который вам потребуется опустошать не чаще раза в месяц при интенсивном использовании техники. Имеется фильтр тонкой очистки, который не даст всасываемым в пылесос частицам пыли и аллергенам попасть обратно в воздух в помещении. Пылесос Samsung SC4140 имеет регулятор мощности, располагающийся на корпусе, благодаря которому вы сможете настроить мощность всасывания в зависимости от типа очищаемого покрытия. Телескопическая труба удобна тем, что ее длину можно отрегулировать исходя из предпочтений и роста пользователя. Радиус действия устройства достигает 9.2 л, что предоставляет свободу действий хозяйке во время уборки.
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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