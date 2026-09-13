Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный
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Характеристики
Описание товара Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный
Циклонный пылесос с системой двойной фильтрации Domfy DSC-VC505 позволит быстро и эффективно удалить пыль с паркета, ламината, мебели и даже с ковров с высоким ворсом. Благодаря продуманной конструкции подготовка к работе и очистка пылесборника займут всего несколько секунд. Прибор укомплектован двумя комбинированными насадками для разных типов покрытий и многоразовыми HEPA-фильтрами. Яркий практичный дизайн. Сочетание оригинального цветового решения и удобно расположенных крупных кнопок позволяет легко разобраться с устройством прибора и использовать его с удовольствием. Мощность всасывания 350 Вт. Создаваемый мощным двигателем поток воздуха увлекает за собой даже находящиеся в глубине ворса пылинки. Двойная фильтрация. Пылесос оснащен внутренним и внешним HEPA-фильтрами, надежно удерживающими пылевые частицы внутри корпуса. Возможность промывки фильтров повышает срок их эффективного использования. Емкий прозрачный пылесборник. Объем контейнера для пыли 2,5 л обеспечивает возможность уборки нескольких комнат или многократной уборки без извлечения мусора. Прозрачные стенки помогают контролировать уровень заполнения. Гибкий гофрошланг. 1,5-метровый гофрированный шланг способствует повышенной маневренности и удобству удаления пыли из труднодоступных мест. Телескопическая трубка. Изменяемая длина трубки позволяет адаптировать её под свой рост при использовании в вертикальном положении и компактно сложить для хранения. Сворачивающийся кабель. 5-метровый питающий кабель обеспечивает широкий радиус действия и убирается внутрь корпуса по одному нажатию кнопки. Комбинированная щетка «пол-ковер». Основная насадка с выдвигающейся щеткой одинаково хорошо подходит для ворсовых и гладких напольных покрытий. Дополнительная насадка 2 в 1. Входящая в комплект универсальная насадка для труднодоступных мест и мебели существенно расширяет возможности использования пылесоса. Domfy DSC-VC505 – компактный и мощный циклонный пылесос с двойной системой фильтрации станет вашим лучшим помощником при уборке. С его помощью можно пропылесосить ковры, мебель и даже бытовую технику. Специализированные насадки, длинный шнур питания, гофрошланг и телескопическая трубка позволят добраться даже до самых труднодоступных мест.
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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