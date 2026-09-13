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Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный

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Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 1
Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 2
Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 3
Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 4
Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 5
Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 6
Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 7
Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 8
Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 9
Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 10
Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 11
Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 12
Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 13
Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 14
Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 15
Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 16
Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
86
Мощность всасывания, Вт
350
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 1
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 2
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 3
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 4
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 5
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 6
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 7
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 8
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 9
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 10
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 11
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 12
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 13
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 14
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 15
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 16
  • Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721652
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Характеристики

Бренд
Domfy
Тип уборки
сухая
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
86
Функции и особенности
мультициклон
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х35х31
Вес, кг.
6.6

Описание товара Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный

Циклонный пылесос с системой двойной фильтрации Domfy DSC-VC505 позволит быстро и эффективно удалить пыль с паркета, ламината, мебели и даже с ковров с высоким ворсом. Благодаря продуманной конструкции подготовка к работе и очистка пылесборника займут всего несколько секунд. Прибор укомплектован двумя комбинированными насадками для разных типов покрытий и многоразовыми HEPA-фильтрами. Яркий практичный дизайн. Сочетание оригинального цветового решения и удобно расположенных крупных кнопок позволяет легко разобраться с устройством прибора и использовать его с удовольствием. Мощность всасывания 350 Вт. Создаваемый мощным двигателем поток воздуха увлекает за собой даже находящиеся в глубине ворса пылинки. Двойная фильтрация. Пылесос оснащен внутренним и внешним HEPA-фильтрами, надежно удерживающими пылевые частицы внутри корпуса. Возможность промывки фильтров повышает срок их эффективного использования. Емкий прозрачный пылесборник. Объем контейнера для пыли 2,5 л обеспечивает возможность уборки нескольких комнат или многократной уборки без извлечения мусора. Прозрачные стенки помогают контролировать уровень заполнения. Гибкий гофрошланг. 1,5-метровый гофрированный шланг способствует повышенной маневренности и удобству удаления пыли из труднодоступных мест. Телескопическая трубка. Изменяемая длина трубки позволяет адаптировать её под свой рост при использовании в вертикальном положении и компактно сложить для хранения. Сворачивающийся кабель. 5-метровый питающий кабель обеспечивает широкий радиус действия и убирается внутрь корпуса по одному нажатию кнопки. Комбинированная щетка «пол-ковер». Основная насадка с выдвигающейся щеткой одинаково хорошо подходит для ворсовых и гладких напольных покрытий. Дополнительная насадка 2 в 1. Входящая в комплект универсальная насадка для труднодоступных мест и мебели существенно расширяет возможности использования пылесоса. Domfy DSC-VC505 – компактный и мощный циклонный пылесос с двойной системой фильтрации станет вашим лучшим помощником при уборке. С его помощью можно пропылесосить ковры, мебель и даже бытовую технику. Специализированные насадки, длинный шнур питания, гофрошланг и телескопическая трубка позволят добраться даже до самых труднодоступных мест.

Отзывы о товаре Пылесос Domfy DSC-VC505 2000Вт белый/красный




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Характеристики
Бренд
Domfy
Тип уборки
сухая
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
86
Функции и особенности
мультициклон
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
350
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Циклонный пылесос с системой двойной фильтрации Domfy DSC-VC505 позволит быстро и эффективно удалить пыль с паркета, ламината, мебели и даже с ковров с высоким ворсом. Благодаря продуманной конструкции подготовка к работе и очистка пылесборника займут всего несколько секунд. Прибор укомплектован двумя комбинированными насадками для разных типов покрытий и многоразовыми HEPA-фильтрами. Яркий практичный дизайн. Сочетание оригинального цветового решения и удобно расположенных крупных кнопок позволяет легко разобраться с устройством прибора и использовать его с удовольствием. Мощность всасывания 350 Вт. Создаваемый мощным двигателем поток воздуха увлекает за собой даже находящиеся в глубине ворса пылинки. Двойная фильтрация. Пылесос оснащен внутренним и внешним HEPA-фильтрами, надежно удерживающими пылевые частицы внутри корпуса. Возможность промывки фильтров повышает срок их эффективного использования. Емкий прозрачный пылесборник. Объем контейнера для пыли 2,5 л обеспечивает возможность уборки нескольких комнат или многократной уборки без извлечения мусора. Прозрачные стенки помогают контролировать уровень заполнения. Гибкий гофрошланг. 1,5-метровый гофрированный шланг способствует повышенной маневренности и удобству удаления пыли из труднодоступных мест. Телескопическая трубка. Изменяемая длина трубки позволяет адаптировать её под свой рост при использовании в вертикальном положении и компактно сложить для хранения. Сворачивающийся кабель. 5-метровый питающий кабель обеспечивает широкий радиус действия и убирается внутрь корпуса по одному нажатию кнопки. Комбинированная щетка «пол-ковер». Основная насадка с выдвигающейся щеткой одинаково хорошо подходит для ворсовых и гладких напольных покрытий. Дополнительная насадка 2 в 1. Входящая в комплект универсальная насадка для труднодоступных мест и мебели существенно расширяет возможности использования пылесоса. Domfy DSC-VC505 – компактный и мощный циклонный пылесос с двойной системой фильтрации станет вашим лучшим помощником при уборке. С его помощью можно пропылесосить ковры, мебель и даже бытовую технику. Специализированные насадки, длинный шнур питания, гофрошланг и телескопическая трубка позволят добраться даже до самых труднодоступных мест.
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Отзывы


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