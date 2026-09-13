Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C2650 2200Вт черный/серебристый

Hyundai HYV-C2650 – это эффективный и надежный инструмент для сухой уборки с мотором мощностью 2200 Вт. В зависимости от потребностей данная модель может работать в нескольких режимах мощностей, при этом в любом из них она не создаёт много шума. Самая высокая мощность всасывания для Hyundai HYV-C2650 составляет 380 Вт. Варьировать этот показатель можно при помощи регулятора, который находится на верхней части его пластикового корпуса. Материал был выбран не случайно, потому что он обеспечивает сочетание хорошей надежности и прочности, а также мало весит. Данный аспект в совокупности с наличием у прибора двух колес по бокам и пары эргономичных ручек для переноски делает его перемещение по дому максимально удобным. Hyundai HYV-C2650 оснащён качественной системой фильтрации, использующей технологию мультициклона. Она делает возможным улавливание не только крупного мусора, но и мелкой пыли во время уборки. Шланг Hyundai HYV-C2650 имеет составную конструкцию. Каждый стык выполнен таким образом, чтобы его можно было просто отсоединить и присоединить, не создавая люфтов. Hyundai HYV-C2650 работает с контейнером для пыли, а объём его пылесборника составляет 3.5 л и, как следствие, не требует опорожнения после каждого использования устройства. Шнур питания Hyundai HYV-C2650 имеет оптимальную длину – 6 м. Он легко сматывается на встроенную в девайс катушку по нажатию одной кнопки. В комплекте с Hyundai HYV-C2650 поставляется подробное руководство по эксплуатации на русском языке. Инструкция ответит на все вопросы, связанные с использованием устройства. Управление прибором сделано интуитивным и содержащим минимум органов, чтобы с ним легко мог разобраться каждый.