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Пылесос Scarlett SC-VC80C11 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Scarlett SC-VC80C11

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Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 1
Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 2
Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 3
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Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 5
Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 6
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Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 10
Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 11
Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 12
Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 13
Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 14
Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 15
Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 16
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Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 18
Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Мощность всасывания, Вт
320
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 1
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 2
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 3
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 4
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 5
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 6
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 7
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 8
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 9
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 10
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 11
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 12
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 13
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 14
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 15
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 16
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 17
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 18
  • Пылесос Scarlett SC-VC80C11 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 276062
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
15800
Мощность всасывания, Вт
320
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х30
Вес, кг.
4.7

Описание товара Пылесос Scarlett SC-VC80C11

Пылесос Scarlett SC - VC80C11 с системой "циклонный фильтр" обеспечивает максимальную мощность всасывания независимо от степени наполненности пылесборника. Благодаря использованию контейнера для сбора пыли вам гарантирована его легкая очистка от мусора и пыли после завершения уборки. Модель укомплектована универсальной насадкой-щеткой "пол/ковер" и насадкой "мебель/щель". Эффектная красно-черная расцветка корпуса придется по вкусу любому пользователю. Используемый для сухой уборки пылесос оснащен составной трубой всасывания и 3.7-метровым сетевым шнуром, который сматывается в корпус прибора автоматически. Мощность потребления пылесоса Scarlett SC - VC80C11 не превышает 1500 Вт, при этом мощность всасывания достигает 320 Вт, благодаря чему он безупречно справляется с очисткой любых ковровых или напольных покрытий. Модель оснащена фильтром тонкой очистки, улавливающим мельчайшие частички пыли, что особенно актуально для пользователей, страдающих от аллергии или астмы. Емкость пылесборника соответствует 1.5 л.

Отзывы о товаре Пылесос Scarlett SC-VC80C11




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
15800
Мощность всасывания, Вт
320
Развернуть
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Scarlett SC - VC80C11 с системой "циклонный фильтр" обеспечивает максимальную мощность всасывания независимо от степени наполненности пылесборника. Благодаря использованию контейнера для сбора пыли вам гарантирована его легкая очистка от мусора и пыли после завершения уборки. Модель укомплектована универсальной насадкой-щеткой "пол/ковер" и насадкой "мебель/щель". Эффектная красно-черная расцветка корпуса придется по вкусу любому пользователю. Используемый для сухой уборки пылесос оснащен составной трубой всасывания и 3.7-метровым сетевым шнуром, который сматывается в корпус прибора автоматически. Мощность потребления пылесоса Scarlett SC - VC80C11 не превышает 1500 Вт, при этом мощность всасывания достигает 320 Вт, благодаря чему он безупречно справляется с очисткой любых ковровых или напольных покрытий. Модель оснащена фильтром тонкой очистки, улавливающим мельчайшие частички пыли, что особенно актуально для пользователей, страдающих от аллергии или астмы. Емкость пылесборника соответствует 1.5 л.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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