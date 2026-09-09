Пылесос Scarlett SC-VC80C11
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Характеристики
Описание товара Пылесос Scarlett SC-VC80C11
Пылесос Scarlett SC - VC80C11 с системой "циклонный фильтр" обеспечивает максимальную мощность всасывания независимо от степени наполненности пылесборника. Благодаря использованию контейнера для сбора пыли вам гарантирована его легкая очистка от мусора и пыли после завершения уборки. Модель укомплектована универсальной насадкой-щеткой "пол/ковер" и насадкой "мебель/щель". Эффектная красно-черная расцветка корпуса придется по вкусу любому пользователю. Используемый для сухой уборки пылесос оснащен составной трубой всасывания и 3.7-метровым сетевым шнуром, который сматывается в корпус прибора автоматически. Мощность потребления пылесоса Scarlett SC - VC80C11 не превышает 1500 Вт, при этом мощность всасывания достигает 320 Вт, благодаря чему он безупречно справляется с очисткой любых ковровых или напольных покрытий. Модель оснащена фильтром тонкой очистки, улавливающим мельчайшие частички пыли, что особенно актуально для пользователей, страдающих от аллергии или астмы. Емкость пылесборника соответствует 1.5 л.
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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