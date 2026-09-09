Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый
Пылесос VITEK VT-8130 (BK) – легкая и маневренная модель, подходящая для ежедневной сухой уборки как в небольших, так и в просторных помещениях. Этому прибору не требуется много места для хранения, а подготовка к работе занимает минимум времени: достать, подсоединить нужную насадку, включить. По завершении процесса за пару минут можно освободить пылесос от мусора, поэтому лучше делать это каждый раз, чтобы избежать образования неприятного запаха. VITEK VT-8130 (BK) оснащен четырехступенчатой системой очистки с HEPA-фильтром, удерживающей более 99 % взвешенных частиц, в том числе вирусы и бактерии, пыльцу растений, микроскопических домашних сапрофитов и продукты их жизнедеятельности. Циклонная система позволяет работать до заполнения контейнера без потери мощности.
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Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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