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Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый

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Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 1
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 2
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 3
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 4
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 5
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 6
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 7
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 8
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 9
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 10
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 11
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 12
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 13
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 14
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 15
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 16
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 17
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 18
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 19
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 20
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 21
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 22
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 23
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 24
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 25
Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, держатель насадок, документация, насадка для мебели, насадка пол/ковер, щелевая насадка, упаковка
Цвет
черный, зеленый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3.5 л
Мощность всасывания, Вт
450
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 1
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 2
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 3
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 4
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 5
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 6
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 7
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 8
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 9
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 10
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 11
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 12
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 13
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 14
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 15
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 16
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 17
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 18
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 19
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 20
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 21
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 22
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 23
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 24
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 25
  • Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199619
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, держатель насадок, документация, насадка для мебели, насадка пол/ковер, щелевая насадка, упаковка
Цвет
черный, зеленый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура,вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
450
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х37х30
Вес, кг.
6.53

Описание товара Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый

Пылесос VITEK VT-8130 (BK) – легкая и маневренная модель, подходящая для ежедневной сухой уборки как в небольших, так и в просторных помещениях. Этому прибору не требуется много места для хранения, а подготовка к работе занимает минимум времени: достать, подсоединить нужную насадку, включить. По завершении процесса за пару минут можно освободить пылесос от мусора, поэтому лучше делать это каждый раз, чтобы избежать образования неприятного запаха. VITEK VT-8130 (BK) оснащен четырехступенчатой системой очистки с HEPA-фильтром, удерживающей более 99 % взвешенных частиц, в том числе вирусы и бактерии, пыльцу растений, микроскопических домашних сапрофитов и продукты их жизнедеятельности. Циклонная система позволяет работать до заполнения контейнера без потери мощности.

Отзывы о товаре Пылесос Vitek VT-8130 BK с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт черный/зеленый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, держатель насадок, документация, насадка для мебели, насадка пол/ковер, щелевая насадка, упаковка
Цвет
черный, зеленый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура,вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
450
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос VITEK VT-8130 (BK) – легкая и маневренная модель, подходящая для ежедневной сухой уборки как в небольших, так и в просторных помещениях. Этому прибору не требуется много места для хранения, а подготовка к работе занимает минимум времени: достать, подсоединить нужную насадку, включить. По завершении процесса за пару минут можно освободить пылесос от мусора, поэтому лучше делать это каждый раз, чтобы избежать образования неприятного запаха. VITEK VT-8130 (BK) оснащен четырехступенчатой системой очистки с HEPA-фильтром, удерживающей более 99 % взвешенных частиц, в том числе вирусы и бактерии, пыльцу растений, микроскопических домашних сапрофитов и продукты их жизнедеятельности. Циклонная система позволяет работать до заполнения контейнера без потери мощности.
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Отзывы


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