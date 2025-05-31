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Пылесос Samsung VCC4131S37/XEV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Samsung VCC4131S37/XEV

28 Отзывы
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Пылесос Samsung VCC4131S37/XEV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
комплект насадок (насадка для сбора пыли, насадка для пола и ковров, щелевая насадка), документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3
Уровень шума, дБ
83
Мощность всасывания, Вт
320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
4 760 руб.  9 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 276114
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный, серый
Прочее
режим выдувание
Тип уборки
сухая
Комплектация
комплект насадок (насадка для сбора пыли, насадка для пола и ковров, щелевая насадка), документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
320
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х29
Вес, кг.
6.3

Описание товара Пылесос Samsung VCC4131S37/XEV

Пылесос Samsung SC4131 оснащен фильтром тонкой очистки, который превосходно фильтрует воздух в помещении, избавляя его от мельчайших частичек пыли и грязи, что немаловажно для семей с маленькими детьми. В модели Samsung SC4131 предусмотрен 6-метровый сетевой шнур, который отвечает за маневренность движений и позволяет беспрепятственно передвигать устройство из помещения в помещение. В данном пылесосе появилась телескопическая труба всасывания, основное достоинство которой заключается в возможности регулировать ее высоту в соответствии с вашими предпочтениями. В устройстве установлен 3-литровый мешок для сбора грязи, который обеспечит ни одну неделю генеральной уборки без необходимости замены пылесборника. О необходимости его очистки вас уведомит специальный индикатор, предусмотренный в этом пылесосе. А комплект различных насадок сыграет на руку при необходимости тщательной очистки мебели и напольных покрытий.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC4131S37/XEV

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Максимально простой, без лишних деталей и функций. Для своих размеров очень мощный. Отсутствие hepa-фильтра еще больше этому способствует. Сразу купил одноразовые мешки. В комплекте идет один многоразовый синтетический мешок, вытряхивание которого я не считаю приятным развлечением )
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Мария Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Очень тонкий пластик трубы, по ощущениям конечно супер бюджетное изделие. Воспользовалась один раз, сосет отлично, был немного запах то ли гари то ли пластика в начале. буду тестировать дальше.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Маме очень понравился. Компактный
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Цена - качество приемлемо. Неустойчивая конструкция. Шнур бы подлиннее.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольны, мощный, как и хотелось.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Цена и качество соответствует описанию. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос! Мощный, присасывается к ковру, не оторвешь. Можно делать сухую уборку по полу, ковры и мягкую мебель. Рекомендую 100%.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Галина З.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос, выбирала с контейнером ,но судя по отзывам "летят" быстро, остановилась на этом дабы этой же фирмы проработал 25 лет
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный у меня уже такой второй , хорошо всасывает мусор . Первый такой уже служит 3-4 года . Брала тоже Самсунг дороже сломался через 2 года , а этот дешевле работяга , проворный благодаря большим колесам , очень удобный
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
нет регулировки мощности всасывания сам виноват - не обратил внимание работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
То, что надо, ничего лишнего. Просто пылесос для квартиры.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
На свою мощность хорошо работает, только сверху немного нагревается
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос отличный, очень мощный , сразу видно качество самсунг, рекомендую всем!
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос пришёл в целой упаковке, всё описанное при нём, качество уборки отличное. Очень довольна покупкой. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный брендовые пылесос за свои деньги! Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший удобный маленький пылесосик. Мощность всасывания достаточная для качественной чистки.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Евгения Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший, только когда заказывали - не учли - не регулируется мощность. Но оставили, в принципе, за 5к норм.пылесос.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен быстро, упаковка целая ,запечатанная, все в комплекте, работает. Шланг ,труба, щетка как и моего старенького самсунг, взаимозаменяемые. Доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Придется повторится. Так как чуть позже купил такой второй пылесос. Простой, лёгкий, надёжный, без всяких там понтов, мощный, большое отверстие для чистки мешка, фильтра служат долго.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар. Работает так, как нужно. Тихий, достаточно мощный.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился лёгкий .неубиваемая,классика . доп шерочка под капотом .
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший! свою функцию выполняет на отлично. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Сосет. Мощность достаточная
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
давно пользуемся только такими пылесосами.Качество уборки и крепости корпуса и шлангов устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Сергей Филиппович Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, но не корректная информация про насадки ( не по русски пишите). Написано что две насадки (Для уборки пола, Комбинированная насадка), а приходит одна- комбинированная. Вот и гадаешь, куда делась вторая? Почитал другие отзывы и решил не снимать звезды.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Юлия З.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасное качество, все довольны пылесосом
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо,шум умеренный
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос — зверь. Очень хорошо убирает.



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный, серый
Прочее
режим выдувание
Тип уборки
сухая
Комплектация
комплект насадок (насадка для сбора пыли, насадка для пола и ковров, щелевая насадка), документация
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, индикатор заполнения пылесборника
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
320
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Samsung SC4131 оснащен фильтром тонкой очистки, который превосходно фильтрует воздух в помещении, избавляя его от мельчайших частичек пыли и грязи, что немаловажно для семей с маленькими детьми. В модели Samsung SC4131 предусмотрен 6-метровый сетевой шнур, который отвечает за маневренность движений и позволяет беспрепятственно передвигать устройство из помещения в помещение. В данном пылесосе появилась телескопическая труба всасывания, основное достоинство которой заключается в возможности регулировать ее высоту в соответствии с вашими предпочтениями. В устройстве установлен 3-литровый мешок для сбора грязи, который обеспечит ни одну неделю генеральной уборки без необходимости замены пылесборника. О необходимости его очистки вас уведомит специальный индикатор, предусмотренный в этом пылесосе. А комплект различных насадок сыграет на руку при необходимости тщательной очистки мебели и напольных покрытий.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Максимально простой, без лишних деталей и функций. Для своих размеров очень мощный. Отсутствие hepa-фильтра еще больше этому способствует. Сразу купил одноразовые мешки. В комплекте идет один многоразовый синтетический мешок, вытряхивание которого я не считаю приятным развлечением )
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Мария Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Очень тонкий пластик трубы, по ощущениям конечно супер бюджетное изделие. Воспользовалась один раз, сосет отлично, был немного запах то ли гари то ли пластика в начале. буду тестировать дальше.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Маме очень понравился. Компактный
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Цена - качество приемлемо. Неустойчивая конструкция. Шнур бы подлиннее.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольны, мощный, как и хотелось.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Цена и качество соответствует описанию. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос! Мощный, присасывается к ковру, не оторвешь. Можно делать сухую уборку по полу, ковры и мягкую мебель. Рекомендую 100%.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Галина З.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос, выбирала с контейнером ,но судя по отзывам "летят" быстро, остановилась на этом дабы этой же фирмы проработал 25 лет
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный у меня уже такой второй , хорошо всасывает мусор . Первый такой уже служит 3-4 года . Брала тоже Самсунг дороже сломался через 2 года , а этот дешевле работяга , проворный благодаря большим колесам , очень удобный
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
нет регулировки мощности всасывания сам виноват - не обратил внимание работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
То, что надо, ничего лишнего. Просто пылесос для квартиры.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
На свою мощность хорошо работает, только сверху немного нагревается
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос отличный, очень мощный , сразу видно качество самсунг, рекомендую всем!
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос пришёл в целой упаковке, всё описанное при нём, качество уборки отличное. Очень довольна покупкой. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный брендовые пылесос за свои деньги! Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший удобный маленький пылесосик. Мощность всасывания достаточная для качественной чистки.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Евгения Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший, только когда заказывали - не учли - не регулируется мощность. Но оставили, в принципе, за 5к норм.пылесос.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен быстро, упаковка целая ,запечатанная, все в комплекте, работает. Шланг ,труба, щетка как и моего старенького самсунг, взаимозаменяемые. Доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Придется повторится. Так как чуть позже купил такой второй пылесос. Простой, лёгкий, надёжный, без всяких там понтов, мощный, большое отверстие для чистки мешка, фильтра служат долго.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар. Работает так, как нужно. Тихий, достаточно мощный.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился лёгкий .неубиваемая,классика . доп шерочка под капотом .
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший! свою функцию выполняет на отлично. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Сосет. Мощность достаточная
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
давно пользуемся только такими пылесосами.Качество уборки и крепости корпуса и шлангов устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Сергей Филиппович Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, но не корректная информация про насадки ( не по русски пишите). Написано что две насадки (Для уборки пола, Комбинированная насадка), а приходит одна- комбинированная. Вот и гадаешь, куда делась вторая? Почитал другие отзывы и решил не снимать звезды.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Юлия З.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасное качество, все довольны пылесосом
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо,шум умеренный
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос — зверь. Очень хорошо убирает.


Пылесос Samsung VCC4131S37/XEV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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