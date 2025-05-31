Пылесос Samsung VCC4131S37/XEV
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Samsung VCC4131S37/XEV
Пылесос Samsung SC4131 оснащен фильтром тонкой очистки, который превосходно фильтрует воздух в помещении, избавляя его от мельчайших частичек пыли и грязи, что немаловажно для семей с маленькими детьми. В модели Samsung SC4131 предусмотрен 6-метровый сетевой шнур, который отвечает за маневренность движений и позволяет беспрепятственно передвигать устройство из помещения в помещение. В данном пылесосе появилась телескопическая труба всасывания, основное достоинство которой заключается в возможности регулировать ее высоту в соответствии с вашими предпочтениями. В устройстве установлен 3-литровый мешок для сбора грязи, который обеспечит ни одну неделю генеральной уборки без необходимости замены пылесборника. О необходимости его очистки вас уведомит специальный индикатор, предусмотренный в этом пылесосе. А комплект различных насадок сыграет на руку при необходимости тщательной очистки мебели и напольных покрытий.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
Максимально простой, без лишних деталей и функций. Для своих размеров очень мощный. Отсутствие hepa-фильтра еще больше этому способствует. Сразу купил одноразовые мешки. В комплекте идет один многоразовый синтетический мешок, вытряхивание которого я не считаю приятным развлечением )
Достоинства:
Комментарий:
Очень тонкий пластик трубы, по ощущениям конечно супер бюджетное изделие. Воспользовалась один раз, сосет отлично, был немного запах то ли гари то ли пластика в начале. буду тестировать дальше.
Достоинства:
Комментарий:
Маме очень понравился. Компактный
Достоинства:
Комментарий:
Цена - качество приемлемо. Неустойчивая конструкция. Шнур бы подлиннее.
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны, мощный, как и хотелось.
Достоинства:
Комментарий:
Цена и качество соответствует описанию. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос! Мощный, присасывается к ковру, не оторвешь. Можно делать сухую уборку по полу, ковры и мягкую мебель. Рекомендую 100%.
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос, выбирала с контейнером ,но судя по отзывам "летят" быстро, остановилась на этом дабы этой же фирмы проработал 25 лет
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный у меня уже такой второй , хорошо всасывает мусор . Первый такой уже служит 3-4 года . Брала тоже Самсунг дороже сломался через 2 года , а этот дешевле работяга , проворный благодаря большим колесам , очень удобный
Достоинства:
Комментарий:
нет регулировки мощности всасывания сам виноват - не обратил внимание работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
То, что надо, ничего лишнего. Просто пылесос для квартиры.
Достоинства:
Комментарий:
На свою мощность хорошо работает, только сверху немного нагревается
Достоинства:
Комментарий:
пылесос отличный, очень мощный , сразу видно качество самсунг, рекомендую всем!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос пришёл в целой упаковке, всё описанное при нём, качество уборки отличное. Очень довольна покупкой. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный брендовые пылесос за свои деньги! Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший удобный маленький пылесосик. Мощность всасывания достаточная для качественной чистки.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший, только когда заказывали - не учли - не регулируется мощность. Но оставили, в принципе, за 5к норм.пылесос.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен быстро, упаковка целая ,запечатанная, все в комплекте, работает. Шланг ,труба, щетка как и моего старенького самсунг, взаимозаменяемые. Доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Придется повторится. Так как чуть позже купил такой второй пылесос. Простой, лёгкий, надёжный, без всяких там понтов, мощный, большое отверстие для чистки мешка, фильтра служат долго.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар. Работает так, как нужно. Тихий, достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился лёгкий .неубиваемая,классика . доп шерочка под капотом .
Достоинства:
Комментарий:
хороший! свою функцию выполняет на отлично. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Сосет. Мощность достаточная
Достоинства:
Комментарий:
давно пользуемся только такими пылесосами.Качество уборки и крепости корпуса и шлангов устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, но не корректная информация про насадки ( не по русски пишите). Написано что две насадки (Для уборки пола, Комбинированная насадка), а приходит одна- комбинированная. Вот и гадаешь, куда делась вторая? Почитал другие отзывы и решил не снимать звезды.
Достоинства:
Комментарий:
прекрасное качество, все довольны пылесосом
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо,шум умеренный
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос — зверь. Очень хорошо убирает.
Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC4131S37/XEV
Достоинства:
Комментарий:
Максимально простой, без лишних деталей и функций. Для своих размеров очень мощный. Отсутствие hepa-фильтра еще больше этому способствует. Сразу купил одноразовые мешки. В комплекте идет один многоразовый синтетический мешок, вытряхивание которого я не считаю приятным развлечением )
Достоинства:
Комментарий:
Очень тонкий пластик трубы, по ощущениям конечно супер бюджетное изделие. Воспользовалась один раз, сосет отлично, был немного запах то ли гари то ли пластика в начале. буду тестировать дальше.
Достоинства:
Комментарий:
Маме очень понравился. Компактный
Достоинства:
Комментарий:
Цена - качество приемлемо. Неустойчивая конструкция. Шнур бы подлиннее.
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны, мощный, как и хотелось.
Достоинства:
Комментарий:
Цена и качество соответствует описанию. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос! Мощный, присасывается к ковру, не оторвешь. Можно делать сухую уборку по полу, ковры и мягкую мебель. Рекомендую 100%.
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос, выбирала с контейнером ,но судя по отзывам "летят" быстро, остановилась на этом дабы этой же фирмы проработал 25 лет
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный у меня уже такой второй , хорошо всасывает мусор . Первый такой уже служит 3-4 года . Брала тоже Самсунг дороже сломался через 2 года , а этот дешевле работяга , проворный благодаря большим колесам , очень удобный
Достоинства:
Комментарий:
нет регулировки мощности всасывания сам виноват - не обратил внимание работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
То, что надо, ничего лишнего. Просто пылесос для квартиры.
Достоинства:
Комментарий:
На свою мощность хорошо работает, только сверху немного нагревается
Достоинства:
Комментарий:
пылесос отличный, очень мощный , сразу видно качество самсунг, рекомендую всем!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос пришёл в целой упаковке, всё описанное при нём, качество уборки отличное. Очень довольна покупкой. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный брендовые пылесос за свои деньги! Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший удобный маленький пылесосик. Мощность всасывания достаточная для качественной чистки.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший, только когда заказывали - не учли - не регулируется мощность. Но оставили, в принципе, за 5к норм.пылесос.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен быстро, упаковка целая ,запечатанная, все в комплекте, работает. Шланг ,труба, щетка как и моего старенького самсунг, взаимозаменяемые. Доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Придется повторится. Так как чуть позже купил такой второй пылесос. Простой, лёгкий, надёжный, без всяких там понтов, мощный, большое отверстие для чистки мешка, фильтра служат долго.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар. Работает так, как нужно. Тихий, достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился лёгкий .неубиваемая,классика . доп шерочка под капотом .
Достоинства:
Комментарий:
хороший! свою функцию выполняет на отлично. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Сосет. Мощность достаточная
Достоинства:
Комментарий:
давно пользуемся только такими пылесосами.Качество уборки и крепости корпуса и шлангов устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, но не корректная информация про насадки ( не по русски пишите). Написано что две насадки (Для уборки пола, Комбинированная насадка), а приходит одна- комбинированная. Вот и гадаешь, куда делась вторая? Почитал другие отзывы и решил не снимать звезды.
Достоинства:
Комментарий:
прекрасное качество, все довольны пылесосом
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо,шум умеренный
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос — зверь. Очень хорошо убирает.