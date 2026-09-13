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Пылесос VITEK VT-1839 Midnight купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос VITEK VT-1839 Midnight

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Мощность всасывания, Вт
200
  • Пылесос VITEK VT-1839 Midnight - фото 1
  • Пылесос VITEK VT-1839 Midnight - фото 2
  • Пылесос VITEK VT-1839 Midnight - фото 3
  • Пылесос VITEK VT-1839 Midnight - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704039
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
1200
Мощность всасывания, Вт
200
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х29
Вес, кг.
5.2

Описание товара Пылесос VITEK VT-1839 Midnight

Пылесос VITEK — это надёжный помощник для быстрой и качественной сухой уборки. Благодаря высокой мощности всасывания 200 Вт и потребляемой мощности 1200 Вт легко справляется с пылью и мусором на разных покрытиях. Телескопическая труба упрощает доступ в труднодоступные места, а длина сетевого шнура 5 метров даёт свободу движений без постоянной смены розеток. Контейнерный тип пылесборника избавляет от лишних хлопот с пакетами — обслуживание занимает минимум времени. Эргономичный регулятор мощности на корпусе позволяет адаптировать силу всасывания под ваши задачи. Стильный чёрный цвет делает пылесос лаконичным дополнением к современному интерьеру. Вес 5,2 кг обеспечивает устойчивость и сравнительную лёгкость транспортировки по дому.

Отзывы о товаре Пылесос VITEK VT-1839 Midnight




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
1200
Мощность всасывания, Вт
200
Длина сетевого шнура
5
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Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос VITEK — это надёжный помощник для быстрой и качественной сухой уборки. Благодаря высокой мощности всасывания 200 Вт и потребляемой мощности 1200 Вт легко справляется с пылью и мусором на разных покрытиях. Телескопическая труба упрощает доступ в труднодоступные места, а длина сетевого шнура 5 метров даёт свободу движений без постоянной смены розеток. Контейнерный тип пылесборника избавляет от лишних хлопот с пакетами — обслуживание занимает минимум времени. Эргономичный регулятор мощности на корпусе позволяет адаптировать силу всасывания под ваши задачи. Стильный чёрный цвет делает пылесос лаконичным дополнением к современному интерьеру. Вес 5,2 кг обеспечивает устойчивость и сравнительную лёгкость транспортировки по дому.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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