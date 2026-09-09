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Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный

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Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 1
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 2
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 3
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 4
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 5
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 6
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 7
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 8
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 9
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 10
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 11
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 12
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 13
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 14
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 15
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 16
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 17
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 18
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 19
Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
черный, фиолетовый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Уровень шума, дБ
84
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 1
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 2
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 3
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 4
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 5
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 6
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 7
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 8
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 9
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 10
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 11
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 12
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 13
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 14
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 15
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 16
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 17
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 18
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 19
  • Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 220936
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
черный, фиолетовый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
84
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
2500
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х30
Вес, кг.
5.5

Описание товара Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный

Пылесос Starwind SCV2555 с мощностью всасывания 400 Вт обеспечивает быструю и качественную уборку жилых помещений. Система очистки мультициклон задерживает мелкие частицы пыли, предотвращая их попадание в пространство помещения. Сбор мусора осуществляется в пластиковый контейнер емкостью 3 л, который извлекается из корпуса при необходимости очистки. Благодаря эргономичному дизайну и компактным габаритам пылесос отличается высоким уровнем удобства в использовании. Пылесос Starwind SCV2555 поставляется с гибким перфорированным шлангом, телескопической трубкой, универсальной насадкой для напольных покрытий с переключателем пол/ковер, а также насадкой 2 в 1 для уборки в труднодоступных местах.

Отзывы о товаре Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
черный, фиолетовый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
84
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
2500
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Starwind SCV2555 с мощностью всасывания 400 Вт обеспечивает быструю и качественную уборку жилых помещений. Система очистки мультициклон задерживает мелкие частицы пыли, предотвращая их попадание в пространство помещения. Сбор мусора осуществляется в пластиковый контейнер емкостью 3 л, который извлекается из корпуса при необходимости очистки. Благодаря эргономичному дизайну и компактным габаритам пылесос отличается высоким уровнем удобства в использовании. Пылесос Starwind SCV2555 поставляется с гибким перфорированным шлангом, телескопической трубкой, универсальной насадкой для напольных покрытий с переключателем пол/ковер, а также насадкой 2 в 1 для уборки в труднодоступных местах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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