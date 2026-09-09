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Пылесос BBK BV2512 черный/белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос BBK BV2512 черный/белый

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Пылесос BBK BV2512 черный/белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 203317
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х28х18
Вес, кг.
3

Описание товара Пылесос BBK BV2512 черный/белый

Вертикальный пылесос 2-в-1 без мешка для сбора пыли BBK BV2512 – универсальное и удобное решение задачи уборки помещения. Благодаря компактным размерам и небольшому весу пылесос можно использовать как для удаления пыли с мягкой мебели, ковров, занавесок, книжных полок, компьютеров и т.д., так и для чистки, например, салона автомобиля.

Отзывы о товаре Пылесос BBK BV2512 черный/белый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос 2-в-1 без мешка для сбора пыли BBK BV2512 – универсальное и удобное решение задачи уборки помещения. Благодаря компактным размерам и небольшому весу пылесос можно использовать как для удаления пыли с мягкой мебели, ковров, занавесок, книжных полок, компьютеров и т.д., так и для чистки, например, салона автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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