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Пылесос VITEK VT-8142 Metropolis купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос VITEK VT-8142 Metropolis

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Пылесос VITEK VT-8142 Metropolis - фото 1
Пылесос VITEK VT-8142 Metropolis - фото 2
Пылесос VITEK VT-8142 Metropolis - фото 3
Пылесос VITEK VT-8142 Metropolis - фото 4
Пылесос VITEK VT-8142 Metropolis - фото 5
Пылесос VITEK VT-8142 Metropolis - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.8 л
Уровень шума, дБ
62
Мощность всасывания, Вт
200
  • Пылесос VITEK VT-8142 Metropolis - фото 1
  • Пылесос VITEK VT-8142 Metropolis - фото 2
  • Пылесос VITEK VT-8142 Metropolis - фото 3
  • Пылесос VITEK VT-8142 Metropolis - фото 4
  • Пылесос VITEK VT-8142 Metropolis - фото 5
  • Пылесос VITEK VT-8142 Metropolis - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703731
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.8 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
62
Функции и особенности
вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1500
Мощность всасывания, Вт
200
Длина сетевого шнура
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х29
Вес, кг.
6.1

Описание товара Пылесос VITEK VT-8142 Metropolis

Пылесос Vitek Metropolis VT-8142 — это мощное и надежное устройство с мощностью 1500 Вт, предназначенное для эффективной уборки вашего дома. Стильный черный дизайн придает ему современный вид. Благодаря высокой мощности всасывания и продуманной системе фильтрации, он легко справляется с пылью, грязью и шерстью на различных поверхностях — коврах, твердых полах и мебели. Оснащен удобной ручкой, длинным шлангом и различными насадками для уборки труднодоступных мест. Надежный и долговечный, Vitek VT-8142 станет отличным помощником в поддержании чистоты и комфорта в вашем доме.

Отзывы о товаре Пылесос VITEK VT-8142 Metropolis




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.8 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
62
Функции и особенности
вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1500
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
200
Длина сетевого шнура
3.5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Vitek Metropolis VT-8142 — это мощное и надежное устройство с мощностью 1500 Вт, предназначенное для эффективной уборки вашего дома. Стильный черный дизайн придает ему современный вид. Благодаря высокой мощности всасывания и продуманной системе фильтрации, он легко справляется с пылью, грязью и шерстью на различных поверхностях — коврах, твердых полах и мебели. Оснащен удобной ручкой, длинным шлангом и различными насадками для уборки труднодоступных мест. Надежный и долговечный, Vitek VT-8142 станет отличным помощником в поддержании чистоты и комфорта в вашем доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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