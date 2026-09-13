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Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный

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Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 16
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 17
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 18
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 19
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 20
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 21
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 22
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 23
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 24
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 25
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 26
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 27
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 28
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 29
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 30
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 31
Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
84
Мощность всасывания, Вт
250
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  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 3
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  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 16
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 17
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 18
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 19
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 20
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 21
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 22
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 23
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 24
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 25
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 26
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 27
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 28
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 29
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 30
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 31
  • Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703864
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
легко очищаемый пылесборник, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
84
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
250
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х28х27
Вес, кг.
5.8

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный

Hyundai HYV-C1990 — это компактный и эргономичный пылесос, который позволяет осуществлять качественную сухую уборку. Девайс имеет варьируемую мощность с максимальным общим значением 1800 Вт и 250 Вт, предназначенными непосредственно для всасывания. Менять её можно с помощью кругового регулятора, расположенного на задней части устройства. Стоит отметить, что даже при выставлении максимальных значений громкость работы прибора не превышает 84 дБ. В его пылесборник легко помещается до 1.5 л грязи – это оптимальное значение, которое позволило добиться минимальных возможных габаритов устройства без компромиссов по качеству выполнения своих функций.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C1990 1800Вт красный/черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
легко очищаемый пылесборник, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
84
Потребляемая мощность, Вт
1800
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
250
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYV-C1990 — это компактный и эргономичный пылесос, который позволяет осуществлять качественную сухую уборку. Девайс имеет варьируемую мощность с максимальным общим значением 1800 Вт и 250 Вт, предназначенными непосредственно для всасывания. Менять её можно с помощью кругового регулятора, расположенного на задней части устройства. Стоит отметить, что даже при выставлении максимальных значений громкость работы прибора не превышает 84 дБ. В его пылесборник легко помещается до 1.5 л грязи – это оптимальное значение, которое позволило добиться минимальных возможных габаритов устройства без компромиссов по качеству выполнения своих функций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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